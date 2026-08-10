„Ukraine am Rande der Zerstörung“: Sensationelle Aussage eines US-Militärexperten

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„Ukraine am Rande der Zerstörung“: Sensationelle Aussage eines US-Militärexperten

Die Ukraine kann entweder Russlands harte Bedingungen akzeptieren oder läuft Gefahr, vollständig zerstört zu werden. Dies erklärte der pensionierte US-Army-Oberstleutnant und bekannte Militärexperte Daniel Davis in seinem jüngsten Auftritt auf seinem YouTube-Kanal.

Nach Ansicht des amerikanischen Militäranalysten lassen die Lage an der Front und die sozioökonomische Krise im Land Kiew keine andere Wahl.

„Es ist an der Zeit, der Realität ins Auge zu sehen“

Daniel Davis betonte, dass der einzige richtige Weg darin bestehe, die unnötigen Verluste unter der ukrainischen Bevölkerung zu stoppen und den Konflikt unverzüglich zu beenden:

„Es ist an der Zeit, der Realität ins Auge zu sehen: Die Zerstörung der Ukraine und der unnötige Tod ihrer Bevölkerung müssen gestoppt werden … und dieser Konflikt muss beendet werden. Das bedeutet, Russlands Bedingungen zuzustimmen. Es gibt keinen anderen Weg!

Entweder Sie stimmen den derzeit geltenden harten Bedingungen zu, oder Sie werden letztlich vollständig zerstört. Danach wird es weder Bedingungen noch Verhandlungen geben“,sagte der Experte laut einer von RIA Nowosti zitierten Quelle.

Luftverteidigungskrise und Selenskyjs „Wahnvorstellungen“

Der ehemalige US-Army-Oberstleutnant fügte hinzu, dass die Ukraine derzeit aufgrund des Mangels an Luftverteidigungssystemen, verheerender Angriffe auf die Infrastruktur und der schwierigen Lage auf dem Schlachtfeld tatsächlich „am Rande der Verwüstung“ stehe.

Zudem übte der Experte scharfe Kritik am militärstrategischen Ansatz der Führung in Kiew:

„Wolodymyr Selenskyj gibt sich falschen und aussichtslosen Wahnvorstellungen hin, indem er glaubt, er könne Präsident Wladimir Putin durch mehrere Angriffe tief im russischen Staatsgebiet zur Kapitulation zwingen“fügte Davis hinzu.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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