Wie Goal.com berichtet, mündete Chelseas nächstes Freundschaftsspiel in Malaysia in unerwartete Unruhen und eine kontroverse Situation. Die umkämpfte Partie gegen Johor Darul Ta'zim endete mit einem spektakulären 3:3, doch die Absage des Elfmeterschießens nach der regulären Spielzeit löste bei Fans und Trainerstäben heftige Proteste aus. Dies wurde berichtet von Goal.com.

Der Beginn des Spiels wurde für indonesische und malaysische Fans zu einer echten Show. Arif Aiman Hanapi brachte die Gastgeber in Führung, ehe Liam Delap innerhalb kurzer Zeit zwei Elfmeter sicher verwandelte und den englischen Klub nach vorne brachte. Oscar Arribas und Bergson stellten jedoch die Führung von Johor Darul Ta'zim wieder her. Ein Eigentor von Antonio Cristian in der Schlussphase bewahrte das Team von Xabi Alonso vor einer Niederlage.

Absage des Elfmeterschießens und Proteste

Nach Ablauf der regulären Spielzeit hätte gemäß den Bestimmungen ein Elfmeterschießen zur Ermittlung des Siegers stattfinden müssen. Die Fans und beide Mannschaften mussten jedoch unerwartet mit ansehen, wie die Gegner den Platz verließen. Trotz der Vereinbarung begaben sich die Schiedsrichter und das Heimteam ohne jede Erklärung in die Umkleidekabinen.

Dieser Vorfall führte zu heftigen Protesten der Chelsea-Vertreter. Kevin Campello, der Leiter des Bereichs für den Betrieb der ersten Mannschaft beim Londoner Klub, lief zum Schiedsrichter und protestierte lautstark, dass diese Klausel im Vertrag eindeutig festgehalten sei. Trotzdem entschieden die Offiziellen, das Spiel an dieser Stelle zu beenden. Damit bewahrte Johor Darul Ta'zim seine seit April andauernde Ungeschlagenenserie.

Verletzungen in der Defensive und Sorgen in der Saisonvorbereitung

Das Unentschieden war für Chelsea nicht nur sportlich, sondern auch wegen der Personalsituation kostspielig. Mamadou Sarr, der in der Startelf stand, verletzte sich beim Aufwärmen vor dem Spiel und fiel aus. Verteidiger Aaron Anselmino musste bereits in der 29. Minute unter Tränen ausgewechselt werden.

Diese beiden Ausfälle in der Defensive haben die Pläne von Cheftrainer Xabi Alonso vor der Rückkehr nach Europa erheblich verändert. Der Spanier muss die Probleme in der Abwehr schnell lösen und die körperliche Verfassung der Spieler wiederherstellen.

Chelsea kehrt nun nach Europa zurück und trifft am Samstag im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung auf Real Sociedad. Danach wartet am ersten Spieltag der Premier League ein äußerst wichtiges Duell gegen Fulham.