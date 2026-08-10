Neuer Maglev-Zugprototyp erreicht in China 800 km/h

Ein in China getesteter Hochgeschwindigkeitszug-Prototyp auf Basis der Magnetschwebetechnik hat auf kurzer Strecke 800 km/h erreicht. Wie ixbt.com berichtet, beschleunigte das 1110 Kilogramm schwere Testfahrzeug aus dem Stand in nur 5,3 Sekunden auf diese Geschwindigkeit. Ixbt.com berichtet darüber.

Die Tests fanden auf einer ein Kilometer langen Spezialstrecke des Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlabors am Ostsee in der Provinz Hubei statt. Die Fachleute prüfen erfolgreich nicht nur die Fähigkeit der Technologie, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen, sondern auch deren Steuerbarkeit.

Rekordergebnisse und technische Möglichkeiten

Nach Angaben der Forscher begann das Fahrzeug nach dem Erreichen der Höchstgeschwindigkeit über eine Strecke von etwa 200 Metern sanft abzubremsen. Zudem überraschte die Fachleute, dass die Genauigkeit der Positionsbestimmung während der Fahrt mit hoher Geschwindigkeit das Millimeterniveau erreichte.

Dieser Erfolg ging als dritter Weltrekord innerhalb des vergangenen halben Jahres in die Geschichte ein. Bei den ersten öffentlichen Tests im Juni dieses Jahres erreichte das Testfahrzeug 650 km/h, während der Wert im Juli auf 800 km/h gesteigert wurde.

Zukünftige Aufgaben

Derzeit geht es ausschließlich um Labortechnologie und eine spezielle Teststrecke. Das getestete Fahrzeug ist nicht für den Personenverkehr vorgesehen, sondern soll als Grundlage für künftige Transportsysteme dienen.

Experten zufolge müssen vor dem Bau kommerzieller Strecken auf Basis dieser Technologie noch zahlreiche komplexe ingenieurtechnische Aufgaben gelöst werden. Dazu gehören die Gewährleistung der Sicherheit, die langfristige Haltbarkeit der Ausrüstung sowie die Steuerung des Zuges bei extremen Geschwindigkeiten.