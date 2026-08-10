150.000 Pfund für seine Geliebte: Wie Infantino UEFA-Gelder ausgegeben haben soll

Um FIFA-Präsident Gianni Infantino bahnt sich der nächste große Korruptionsskandal an. Wie «The Telegraph» berichtet, soll Infantinos mutmaßliche Geliebte nach seinem Ausscheiden aus der Organisation im Jahr 2011 mehr als 150.000 Pfund (175.000 Euro) von der UEFA als Abfindung erhalten haben.

Vor diesem Hintergrund könnte die Union der Europäischen Fußballverbände (UEFA) eine umfassende Untersuchung von Infantinos langjähriger Tätigkeit bei der Organisation einleiten.

Teures MBA-Studium und rasanter Aufstieg

Den durchgesickerten Details zufolge umfasste die oben genannte hohe Summe, die der ehemaligen Mitarbeiterin gezahlt wurde, auch die Kosten für ein Studium an einer renommierten Business School im Rahmen des MBA (Master of Business Administration) enthalten.

Darüber hinaus betont die Quelle:

Während ihrer engen Verbindung zu Infantino wurde die Frau von einer einfachen Verwaltungsposition in eine Führungsposition versetzt;

Ihr Jahresgehalt bei der UEFA wurde während ihrer Tätigkeit um etwa 25.000 Pfund (29.000 Euro) erhöht.

UEFA könnte Infantinos 16-jährige Tätigkeit untersuchen

Zuvor war berichtet worden, dass die UEFA während Gianni Infantinos Amtszeit als Generalsekretär der Organisation ausgerechnet seiner Geliebten eine überhöhte und unbegründete sechsstellige Abfindung gezahlt habe.

Angesichts dieser finanziellen Unregelmäßigkeiten und Interessenkonflikte erwägt die UEFA-Führung ernsthaft, eine umfassende und tiefgehende Untersuchung (Audit) von Gianni Infantinos gesamter 16-jähriger Tätigkeit bei der Organisation einzuleiten.

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