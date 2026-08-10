„Dieses Schachspiel“: Trump enthüllt neuen Plan, den Iran zu besiegen

In einem exklusiven Interview mit „Axios“ äußerte sich US-Präsident Donald Trump offen über die Politik gegenüber Teheran, den wirtschaftlichen Druck und die schwere Finanzkrise im Iran.

Der Chef des Weißen Hauses erklärte, Washington setze eher auf wirtschaftliche Eindämmung und eine sorgfältig durchdachte, einem Schachspiel ähnelnde Taktik als auf eine direkte militärische Konfrontation mit dem Iran.

„Der Iran hat kein Geld, er befindet sich in sehr großer Not“

Donald Trump betonte ausdrücklich, dass er die Lage rund um den Iran beobachte und die Wirtschaftssanktionen gegen Teheran Wirkung zeigten:

„Wir arbeiten ruhig mit dem Iran, ohne die Spannungen zu verschärfen. Wir verhandeln halbherzig mit ihnen und beobachten einfach, wie der Iran unter einer enormen Inflation leidet und ihm das Geld ausgeht. Der Iran befindet sich in einer sehr schlechten wirtschaftlichen Lage und hat nicht einmal mehr Geld, um seine Streitkräfte zu bezahlen“, sagte der US-Präsident.

Trump führte diese Situation direkt auf die entschlossenen Maßnahmen der USA, insbesondere die Seeblockade, zurück. Seinen Worten zufolge haben gerade diese Einschränkungen die Finanzkrise des Iran weiter verschärft.

Verzicht auf Militärschläge und Ölpreise

Bemerkenswert ist, dass Donald noch vor wenigen Tagen Trump dazu geneigt war, die Wiederaufnahme groß angelegter Militäroperationen gegen den Iran anzuordnen. Später gab er die Idee eines Gewalteinsatzes jedoch auf und richtete den Fokus auf wirtschaftlichen Druck.

Außerdem bewertete der US-Präsident den Rückgang der Ölpreise auf dem Weltmarkt auf etwas mehr als 75 Dollar pro Barrel als großen Vorteil für amerikanische Verbraucher:

„Alles wird gut. Alles wird immer so sein. Es ist einfach wie ein Schachspiel“, schloss Trump.

Teherans Antwort: Bedingungen für Verhandlungen

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi nahm seinerseits Stellung zur Position Washingtons.

Seiner Aussage zufolge wird Teheran keine direkten Gespräche mit Washington führen, solange die US-Seite nicht aufhört, gegen das zuvor unterzeichnete Memorandum of Understanding zu verstoßen.

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