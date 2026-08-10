Arsenal erleidet schweren Verlust: Mikel Arteta spricht über Verletzungen seiner Verteidiger

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Arsenal erleidet schweren Verlust: Mikel Arteta spricht über Verletzungen seiner Verteidiger

Vor der neuen Saison der Premier League Arsenal hat Trainer Mikel Arteta große Besorgnis über die Verletzungen der wichtigen Abwehrspieler William Saliba und Jurriën Timber geäußert. Wie Goal.com berichtet, räumte der Trainer des Londoner Klubs ein, dass die Mannschaft ihre Leistungsträger möglicherweise langfristig verlieren könnte, was die Ziele für diese Saison erheblich beeinträchtigen würde. Dies wurde berichtet von Goal.com.

Die beunruhigende Nachricht wurde nach der 2:3-Niederlage der Mannschaft gegen Borussia Dortmund in einem Freundschaftsspiel im Emirates Stadium bekannt. Laut dem Trainer befindet sich William Saliba derzeit wegen chronischer Rückenschmerzen nach der Weltmeisterschaft 2026 in Ruhepause, während Jurriën Timber aufgrund von Problemen in der Leiste behandelt wird.

Der Ausfall der Leistungsträger hat die Pläne der Mannschaft verändert

Mikel Arteta betonte, dass er keinen genauen Zeitpunkt für die Rückkehr der Spieler nennen könne. Seinen Angaben zufolge verläuft die Rehabilitation von Jurriën Timber zwar positiv und er habe bereits mit dem Training auf dem Platz begonnen, doch bis zu seiner Rückkehr würden noch einige Wochen vergehen. William Saliba wird dagegen vollständig geschont, damit sich seine Verletzung nicht verschlimmert.

Salibas Ausfall ist ein schwerer Schlag für die Mannschaft. Der 25-jährige französische Innenverteidiger war in der vergangenen Saison ein zentraler Bestandteil von Arsenals Abwehr und spielte eine Schlüsselrolle bei den besten Ergebnissen des Klubs. Auch in früheren Spielzeiten hatte seine Abwesenheit zu einem Leistungsabfall der Mannschaft geführt.

Plant Arsenal neue Aktivitäten auf dem Transfermarkt

Obwohl Arsenal derzeit über Verteidiger wie Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori und Ben White verfügt, wird die Kaderbreite bereits vor Saisonbeginn auf die Probe gestellt. Dennoch deutete Mikel Arteta auf einer Pressekonferenz an, dass er nicht sofort auf dem Transfermarkt nach einem neuen Innenverteidiger suchen werde.

Nach Ansicht des Trainers müssen die Spieler im vorhandenen Kader mehr kollektive Verantwortung übernehmen und die Lücken in der Defensive rechtzeitig schließen. Vor der Mannschaft liegen ein Freundschaftsspiel gegen Como sowie das Community-Shield-Spiel gegen Manchester City.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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