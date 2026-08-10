Welche Gefahr überstanden Messi und Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2026?

·111·Sport
Welche Gefahr überstanden Messi und Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2026?

Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und Fußballlegende Lionel Messi Es wurde bekannt, dass er während der Weltmeisterschaft 2026 mehreren ernsthaften Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt war. Darüber berichtete Diario AS unter Berufung auf durchgesickerte Polizeidokumente.

Die durchgesickerten vertraulichen Informationen zeigten, in welchem Ausnahmezustand Polizei und Sicherheitsdienste während der Weltmeisterschaft arbeiteten.

Bombendrohung beim Betreten des Stadions

Dem Bericht zufolge enthielt eine bei der Polizei eingegangene Meldung den Hinweis, dass eine unbekannte Person mit einem Sprengsatz ins Stadion gelangen und ein Attentat auf den argentinischen Star verüben wollte.

Die Strafverfolgungsbehörden reagierten äußerst ernst und umgehend auf dieses Signal:

  • Notfallkontrolle: Eine Spezialeinheit zur Kampfmittelbeseitigung sowie ein Diensthundeteam wurden eingesetzt, um die gesamte Arena und das umliegende Gelände zu durchsuchen.

  • Sicherheitsmaßnahmen: Die Einlass- und Ausgangskontrollen im Stadion sowie der Schutz rund um Messi wurden deutlich verstärkt.

Glücklicherweise wurden keine der gemeldeten Bedrohungen umgesetzt, und das Turnier endete ohne Zwischenfälle und in völliger Ruhe.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

Lionel MessiArgentinienDiario ASTelegram
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Jeff Bezos könnte eine Beteiligung an Liverpool kaufenJeff Bezos könnte eine Beteiligung an Liverpool kaufenHeute, 17:16Jeff Bezos kauft ein Drittel der Anteile am FC LiverpoolJeff Bezos kauft ein Drittel der Anteile am FC LiverpoolHeute, 16:55Unerwartetes Hindernis im Duell zwischen Manchester United und BarcelonaUnerwartetes Hindernis im Duell zwischen Manchester United und BarcelonaHeute, 16:37Roma arbeitet an Transfer von Gabriel MartinelliRoma arbeitet an Transfer von Gabriel MartinelliHeute, 16:13Michael Owen schließt Mbappé-Haaland-Duo bei Real Madrid ausMichael Owen schließt Mbappé-Haaland-Duo bei Real Madrid ausHeute, 15:54„Pakhtakor“-Cheftrainer für die AFC Champions League Elite bekannt gegeben: Details„Pakhtakor“-Cheftrainer für die AFC Champions League Elite bekannt gegeben: DetailsHeute, 15:35
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)