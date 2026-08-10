Welche Gefahr überstanden Messi und Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2026?

Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und Fußballlegende Lionel Messi Es wurde bekannt, dass er während der Weltmeisterschaft 2026 mehreren ernsthaften Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt war. Darüber berichtete Diario AS unter Berufung auf durchgesickerte Polizeidokumente.

Die durchgesickerten vertraulichen Informationen zeigten, in welchem Ausnahmezustand Polizei und Sicherheitsdienste während der Weltmeisterschaft arbeiteten.

Bombendrohung beim Betreten des Stadions

Dem Bericht zufolge enthielt eine bei der Polizei eingegangene Meldung den Hinweis, dass eine unbekannte Person mit einem Sprengsatz ins Stadion gelangen und ein Attentat auf den argentinischen Star verüben wollte.

Die Strafverfolgungsbehörden reagierten äußerst ernst und umgehend auf dieses Signal:

Notfallkontrolle: Eine Spezialeinheit zur Kampfmittelbeseitigung sowie ein Diensthundeteam wurden eingesetzt, um die gesamte Arena und das umliegende Gelände zu durchsuchen.

Sicherheitsmaßnahmen: Die Einlass- und Ausgangskontrollen im Stadion sowie der Schutz rund um Messi wurden deutlich verstärkt.

Glücklicherweise wurden keine der gemeldeten Bedrohungen umgesetzt, und das Turnier endete ohne Zwischenfälle und in völliger Ruhe.

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