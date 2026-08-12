Bayern Errichtet Riesige Sichtschutzwand Für Geheime Trainingseinheiten

Laut Bild hat der FC Bayern München damit begonnen, am Trainingsgelände an der Säbener Straße eine riesige, hochtechnologische Anti-Spionage-Wand zu errichten, um vollständige Privatsphäre zu gewährleisten. Die drastische Maßnahme soll Cheftrainer Vincent Kompany die nötigen Bedingungen bieten, um die Mannschaft vor der neuen Saison fernab neugieriger Blicke und äußerer Einflüsse vorzubereiten. Das berichtet Goal.com berichtet .

Die Bauarbeiten begannen zu Wochenbeginn, und bis Mittwoch wurde das Ausmaß des Projekts für alle deutlich. Bayern schottet sich vollständig von der Außenwelt ab, und zum Schutz der Trainingseinheiten der ersten Mannschaft wurde teilweise eine spezielle XXL-Plane installiert. Rund um den derzeit entstehenden neuen Trainingsplatz wurden riesige Stahlpfosten mit einer Höhe von bis zu zehn Metern errichtet.

Moderne Technologie und Kompanys Forderung

Die Anti-Spionage-Barriere basiert auf einem Seil- und Flaschenzugsystem, mit dem eine große graue Sichtschutzplane bei Bedarf sofort nach oben gezogen werden kann. Das System wurde am Dienstag ohne Plane getestet. Am Mittwoch wurde die für schwere Lasten ausgelegte Abdeckung an einem dicken Stahlrohr befestigt und an ihrem Platz installiert.

Laut Bild ist Vincent Kompany der wichtigste Initiator dieser verstärkten Sicherheitsmaßnahmen. Der 40-jährige Belgier, der von der Saisonvorbereitungstour durch Asien zurückgekehrt ist, besichtigte gemeinsam mit Sportdirektor Christoph Freund persönlich den Baufortschritt und prüfte die Absperrungen aufmerksam.

Englische Erfahrung und historische Traditionen

Kompanys Entscheidung steht in engem Zusammenhang mit seiner umfangreichen Erfahrung in der englischen Premier League, sowohl als Spieler als auch als Trainer. In England sind Topklubs daran gewöhnt, in einer vollständig vor Fans, Medien und Spionen gegnerischer Mannschaften geschützten Umgebung zu trainieren. Der Trainer möchte dieses System auch in Deutschland etablieren.

Der belgische Trainer setzt im Kampf um die Rückeroberung des Bundesliga-Titels auf die Bedeutung jedes Details. Insbesondere soll verhindert werden, dass Standardsituationen und taktische Veränderungen vor den Spielen durchsickern. Obwohl das Konzept geheimer Trainingseinheiten an der Säbener Straße nicht neu ist, ist das neue System deutlich ausgereifter als seine Vorgänger.

Zur Erinnerung: Auch Pep Guardiola führte einst ähnliche Schutzmaßnahmen ein und ließ rund um einen der Plätze eine graue Plane installieren, die als „Guardiola-Vorhang“ bekannt wurde. Das damalige System fiel bei starkem Wind und kaltem Wetter jedoch häufig aus. Das neue Seilsystem ist zuverlässiger und kann den Platz aus nahezu allen Blickwinkeln abschirmen.