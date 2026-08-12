Der Name von Apples erstem faltbaren Telefon wurde bekannt

Apple soll sein erstes faltbares Smartphone im September dieses Jahres vorstellen. Während iPhone Fold zuvor als wahrscheinlichster Name für das Gerät galt, wird unter Insidern in den vergangenen Monaten zunehmend iPhone Ultra genannt. Dies wurde berichtet von Ixbt.com.

Laut Mark Gurman, einem bekannten Bloomberg-Analysten und Insider, wird das flexible Gerät innerhalb von Apple tatsächlich iPhone Ultra genannt. Der Experte betonte jedoch ausdrücklich, dass dies nicht garantiert, dass der Name auch die endgültige kommerzielle Bezeichnung des Geräts wird.

Geheimhaltung und Codenamen im Unternehmen

Diese Vorsicht ist durch die äußerst verschlossene Unternehmenspolitik von Apple zu erklären. Häufig wissen selbst die Mitarbeiter des Unternehmens nichts im Voraus über kommende Geräte, sofern sie nicht direkt an der Entwicklung des jeweiligen Produkts beteiligt sind.

Darüber hinaus können interne Bezeichnungen lediglich als praktische Codenamen dienen. Insbesondere ist es üblich geworden, dass solche Begriffe durch zahlreiche Leaks im Internet geprägt werden.

Wechselnde inoffizielle Bezeichnungen

Zur Erinnerung: Apples faltbares Smartphone hat seine inoffizielle Bezeichnung bereits mehrmals geändert. In den ersten Leaks wurde die Bezeichnung iPhone Fold verwendet, während der bekannte Insider Digital Chat Station im Frühjahr 2026 mitteilte, dass das Gerät unter dem Namen iPhone Ultra auf den Markt kommen werde.

Mark Gurman bestätigte, dass die Ankündigung und der Verkaufsstart des faltbaren iPhone traditionell für September geplant sind – gleichzeitig mit den Modellen iPhone 18 Pro und Pro Max. Allerdings wird vermutet, dass die erste Produktionscharge begrenzt sein könnte.

Was ist über die technischen Daten bekannt?

Über das neue Gerät sind bereits zahlreiche Details bekannt geworden. So verbreitete ein weiterer Insider, Majin Bu, Live-Fotos eines mit dem Apple-Logo versehenen Mock-ups und teilte mit, dass die Massenproduktion im Juli beginnen werde.

Zu den erwarteten wichtigsten technischen Daten gehören ein etwa 7,7 Zoll großes Innendisplay, der Verzicht auf Face ID sowie die Rückkehr eines in den Ein-/Ausschalter integrierten Touch ID-Sensors.