Mikel Arteta lobt Bruno Guimarães’ Einsatzwillen

·4·Sport
Mikel Arteta lobt Bruno Guimarães’ Einsatzwillen

Arsenals Cheftrainer Mikel Arteta zeigte sich beeindruckt vom Debütwillen und der hohen Motivation des neu verpflichteten Mittelfeldspielers Bruno Guimarães. Wie Goal.com berichtet, absolvierte der Brasilianer nach seinem spektakulären Wechsel von Newcastle im jüngsten Testspiel gegen Como im Emirates Stadium erstmals ein Spiel im Arsenal-Trikot. Dies berichtete Goal.com berichtete .

Obwohl der Mittelfeldspieler nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub nach der Weltmeisterschaft nur an drei Trainingseinheiten teilgenommen hatte, wirkte er während des Spiels spritzig und zeigte, dass er bereit war, sich schnell an das Mittelfeld der Mannschaft anzupassen. Die Partie endete 1:1, anschließend musste zur Freude der Fans ein Elfmeterschießen entscheiden.

Debüt und Anerkennung vom Trainer

Mikel Arteta betonte, dass von den ersten Momenten des Spielers im Verein an deutlich zu erkennen gewesen sei, wie sehr er auf den Platz und vor die Fans wollte. "Er hat nur an drei Trainingseinheiten teilgenommen, sah aber gut aus und hat heute unbedingt einige Minuten spielen wollen", erklärte der spanische Trainer den Journalisten.

Arteta fügte hinzu, dass der unmittelbare Wunsch des Spielers, sich zu beweisen, dazu beitragen werde, starke Verbindungen innerhalb der Mannschaft aufzubauen, und Arsenal künftig zu weiteren Fortschritten antreiben könne. Neben taktischen Experimenten bot das Testspiel eine hervorragende Gelegenheit, das Potenzial junger Talente und Neuzugänge zu prüfen.

Geschehen auf dem Platz und Elfmeterschießen

Das junge Talent Myles Lewis-Skelly, das von den ersten Minuten an aktiv war, nutzte einen Fehler von Comos Torhüter Jean Butez und brachte die Gastgeber in Führung. Seine Feier mit einer Herzgeste vor dem Publikum im Emirates Stadium zeigte erneut das Potenzial der Vereinsakademie. Noch vor der Pause erzielte Martin Baturina jedoch gegen Kepa Arrizabalaga den Ausgleich.

Nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit musste ein Elfmeterschießen den Sieger bestimmen. Arsenal setzte sich mit 4:3 durch, wobei der ebenfalls neu verpflichtete Christos Tzolis den entscheidenden Strafstoß verwandelte.

Siegermentalität in der Kabine

Nach dem Spiel sprach Mittelfeldspieler Mikel Merino über den gemeinsamen Wunsch der Mannschaft und ihre kollektive Anstrengung, weiterhin Trophäen zu gewinnen. Seinen Worten zufolge sind die Spieler bereit, auf den Platz zu gehen, ihr Bestes zu zeigen und das Vertrauen der Fans zu rechtfertigen, die den englischen Fußball an die Spitze geführt haben.

Merino betonte, dass das Tragen dieses Trikots eine große Verantwortung bedeute. Jedes Spiel sei für sie ein neues Finale, und sie würden ausschließlich um den Sieg kämpfen.

ArsenalMikel ArtetaBruno GuimarãesComoTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Nico González kehrt nach Turin zurück: Atlético Madrid und Juventus verhandelnNico González kehrt nach Turin zurück: Atlético Madrid und Juventus verhandelnHeute, 15:58Cesc Fàbregas lobt Mikel Arteta und die Arsenal-FührungCesc Fàbregas lobt Mikel Arteta und die Arsenal-FührungHeute, 15:16Bradley Barcolas Zukunft: Was sagte Nasser Al-Khelaifi?Bradley Barcolas Zukunft: Was sagte Nasser Al-Khelaifi?Heute, 14:59Quentin Fortune bedauert Danny Welbecks Wechsel zu ChelseaQuentin Fortune bedauert Danny Welbecks Wechsel zu ChelseaHeute, 14:51Quinton Fortune rät Chelsea zur Verpflichtung von André OnanaQuinton Fortune rät Chelsea zur Verpflichtung von André OnanaHeute, 14:38Gibt es einen Weg, Erling Haaland zu stoppenGibt es einen Weg, Erling Haaland zu stoppenHeute, 14:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert
Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026