Arsenals Cheftrainer Mikel Arteta zeigte sich beeindruckt vom Debütwillen und der hohen Motivation des neu verpflichteten Mittelfeldspielers Bruno Guimarães. Wie Goal.com berichtet, absolvierte der Brasilianer nach seinem spektakulären Wechsel von Newcastle im jüngsten Testspiel gegen Como im Emirates Stadium erstmals ein Spiel im Arsenal-Trikot. Dies berichtete Goal.com berichtete .

Obwohl der Mittelfeldspieler nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub nach der Weltmeisterschaft nur an drei Trainingseinheiten teilgenommen hatte, wirkte er während des Spiels spritzig und zeigte, dass er bereit war, sich schnell an das Mittelfeld der Mannschaft anzupassen. Die Partie endete 1:1, anschließend musste zur Freude der Fans ein Elfmeterschießen entscheiden.

Debüt und Anerkennung vom Trainer

Mikel Arteta betonte, dass von den ersten Momenten des Spielers im Verein an deutlich zu erkennen gewesen sei, wie sehr er auf den Platz und vor die Fans wollte., erklärte der spanische Trainer den Journalisten.

Arteta fügte hinzu, dass der unmittelbare Wunsch des Spielers, sich zu beweisen, dazu beitragen werde, starke Verbindungen innerhalb der Mannschaft aufzubauen, und Arsenal künftig zu weiteren Fortschritten antreiben könne. Neben taktischen Experimenten bot das Testspiel eine hervorragende Gelegenheit, das Potenzial junger Talente und Neuzugänge zu prüfen.

Geschehen auf dem Platz und Elfmeterschießen

Das junge Talent Myles Lewis-Skelly, das von den ersten Minuten an aktiv war, nutzte einen Fehler von Comos Torhüter Jean Butez und brachte die Gastgeber in Führung. Seine Feier mit einer Herzgeste vor dem Publikum im Emirates Stadium zeigte erneut das Potenzial der Vereinsakademie. Noch vor der Pause erzielte Martin Baturina jedoch gegen Kepa Arrizabalaga den Ausgleich.

Nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit musste ein Elfmeterschießen den Sieger bestimmen. Arsenal setzte sich mit 4:3 durch, wobei der ebenfalls neu verpflichtete Christos Tzolis den entscheidenden Strafstoß verwandelte.

Siegermentalität in der Kabine

Nach dem Spiel sprach Mittelfeldspieler Mikel Merino über den gemeinsamen Wunsch der Mannschaft und ihre kollektive Anstrengung, weiterhin Trophäen zu gewinnen. Seinen Worten zufolge sind die Spieler bereit, auf den Platz zu gehen, ihr Bestes zu zeigen und das Vertrauen der Fans zu rechtfertigen, die den englischen Fußball an die Spitze geführt haben.

Merino betonte, dass das Tragen dieses Trikots eine große Verantwortung bedeute. Jedes Spiel sei für sie ein neues Finale, und sie würden ausschließlich um den Sieg kämpfen.