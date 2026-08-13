Nico González kehrt nach Turin zurück: Atlético Madrid und Juventus verhandeln

Kurz vor dem Ende des Sommertransferfensters hat der argentinische Flügelspieler Nico González seinen Urlaub beendet und ist nach Turin zurückgekehrt. Wie GOAL.com berichtet, ist der 1998 geborene Fußballer laut Vertrag verpflichtet, das Training bei Juventus aufzunehmen. Seine Zukunft bleibt jedoch weiterhin ungewiss; die Situation auf dem Transfermarkt soll bis zum 1. September geklärt werden. Goal.com berichtet .

Der aktuelle Vertrag des Spielers beim Turiner Klub läuft bis zum 30. Juni 2029. Nico González möchte jedoch nicht bei den Bianconeri bleiben und plant nachdrücklich die Rückkehr zu Atlético Madrid, wo er in der Saison 2025/26 sein Talent gezeigt hat. In jener Spielzeit absolvierte er 37 Partien für die Colchoneros und erzielte fünf Tore.

Finanzielle Hindernisse und die Positionen der Klubs

Der zentrale Streitpunkt zwischen den Klubs sind die finanziellen Bedingungen. Atlético konnte die verpflichtende Kaufoption über 32 Millionen Euro nicht aktivieren, weil die im ursprünglichen Vertrag festgelegten Bedingungen zur Anzahl der Einsätze in La-Liga-Spielen nicht erfüllt wurden. Dennoch arbeitet der Madrider Klub weiter an einer Rückkehr des Spielers und strebt neue Verhandlungen mit Juventus an.

Derzeit bleibt die finanzielle Differenz zwischen den Parteien erheblich. Atlético bietet 20 bis 22 Millionen Euro für den Spieler, während die Juventus-Führung mindestens 28 bis 30 Millionen Euro fordert. Die Turiner haben ihre Position zudem mit den starken Leistungen des Spielers bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft untermauert.

Abkehr von Spallettis Plänen und abschließende Erwartungen

Auch der Trainerstab beeinflusst die Situation. Juventus-Cheftrainer Luciano Spalletti wollte Nico González in seiner Mannschaft sehen, doch während der Trainer seinen Wunsch äußerte, wurde klar, dass die Haltung des Spielers feststeht. Nach einer erfolglosen Saison 2024/25 will der argentinische Flügelspieler keinesfalls beim italienischen Klub bleiben und beabsichtigt ausschließlich einen Wechsel nach Spanien.

Experten zufolge könnte sich die endgültige Einigung über den Transfer bis in die letzten Tage des Sommertransferfensters hinziehen. Ziel ist es, eine Lösung zu finden, die den Wünschen des Spielers, den Vorstellungen von Atlético und dem Bedarf von Juventus entspricht, Mittel für künftige Transfers zu generieren.