Schreckliche Momente in der Türkei: Boot mit 107 Touristen geht in Flammen auf (Video)

Nahe dem Ferienort Fethiye in der berühmten türkischen Provinz Muğla ereigneten sich schreckliche Momente. Auf einem Ausflugskatamaran mit 115 Menschen an Bord, darunter 107 Touristen und Kinder, brach plötzlich ein heftiges Feuer aus.

Den jüngsten Informationen zufolge konnten dank der schnellen Rettungsaktion alle Menschen an Bord evakuiert werden. Bei dem Unglück kam niemand ums Leben.

Das Feuer brach in der Küche aus: Menschen mussten ins Wasser springen

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr vormittags in der Bucht von Katrancı in der Nähe. Haber Türk berichtete, dass die Flammen im Küchenbereich des Boots ausbrachen und sich innerhalb kurzer Zeit rasch auf andere Bereiche des Schiffs ausbreiteten.

Die Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord mussten in Panik ihre Rettungswesten anlegen und ins Meer springen.

Sofort wurden die türkische Küstenwache, Einheiten der maritimen Sicherheit und Rettungsdienste zum Unfallort entsandt. Auch andere Ausflugsschiffe in der Umgebung halfen aktiv dabei, die Menschen aus dem Wasser zu holen. Durch die heftigen Flammen wurde das Boot schwer beschädigt und begann zu sinken.

Reaktion des Bürgermeisters von Fethiye und der Behörden

Der Bürgermeister von Fethiye, Fatih Akkaya, bestätigte in einer Stellungnahme gegenüber lokalen Medien, dass bei dem Vorfall niemand ums Leben kam oder schwer verletzt wurde:

„An Bord des Katamarans befanden sich insgesamt 115 Menschen – 107 davon waren Passagiere und Touristen, die übrigen waren Besatzungsmitglieder. Alle Menschen wurden sicher evakuiert. Derzeit untersuchen medizinische Fachkräfte, ob Anzeichen einer Rauchvergiftung vorliegen“, sagte der Bürgermeister.

Auch Ilkay Tugay, Vorsitzender der Fethiye-Niederlassung der Seefahrtskammer, teilte mit, dass alle Menschen an Bord sicher aus dem Wasser und vom Schiff in einen sicheren Bereich gebracht worden seien.

Der Katamaran „Toys Boat“ und die Staatsangehörigkeiten der Touristen

Das Feuer brach auf dem Katamaran „Toys Boat“ aus, einem beliebten Ausflugsschiff, das hauptsächlich für Familien mit Kindern vorgesehen war. Das lokale Medium Haberci TV berichtete, dass dieser Katamaran im Juli dieses Jahres seine ersten touristischen Fahrten in Fethiye aufgenommen hatte.

Bisher haben türkische Medien die Staatsangehörigkeiten der an Bord befindlichen Touristen nicht offiziell bekannt gegeben. Diplomatische Vertretungen und lokale Strafverfolgungsbehörden führen Ermittlungen zu dem Vorfall sowie zur Ursache des Brandes durch.