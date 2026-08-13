Xavi Hernández zum Nationaltrainer der Niederlande ernannt

Im Königreich des niederländischen Fußballs wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen: Der legendäre spanische Trainer Xavi Hernández hat offiziell seine Arbeit als Nationaltrainer der Niederlande aufgenommen. Wie Goal.com berichtet .

Wie sich herausstellte, geht die Geschichte hinter dem Namen des jungen niederländischen Fußballers direkt auf die spanische Fußballlegende zurück. In früheren Interviews verriet Simons’ Mutter, dass er nach dem Mittelfeldspieler benannt wurde, der das Spiel für den katalanischen Spitzenklub Barcelona meisterhaft lenkte. Als seine Eltern über die Namenswahl für ihr Kind nachdachten, sahen sie ein Spiel mit diesem Spieler und trafen sofort ihre Entscheidung. Seitdem besteht diese Symbiose sowohl an der La-Masia-Akademie als auch im weiteren Verlauf der Karriere des Fußballers fort.

Stabilität im Trainerstab und ein neuer Ansatz

Der niederländische Fußballverband (KNVB) hat dem neuen Trainer sein Vertrauen ausgesprochen und zugleich für die nötige Stabilität gesorgt, indem er einheimische Fachkräfte im Trainerstab hielt. Berichten zufolge bleibt Ruud van Nistelrooy dem Trainerteam erhalten. Der frühere Stürmer von Manchester United und Real Madrid zeigte während der vergangenen Weltmeisterschaft sein großes Potenzial und wird eine wichtige Brücke zwischen dem Erbe der Amtszeit von Ronald Koeman und den neuen taktischen Ideen von Xavi Hernández bilden.

Auch Torwarttrainer Patrick Lodewijks bleibt im Amt. Der niederländische Fußballverband plant damit, Xavis auf Ballbesitz ausgerichtete, offensive Philosophie mit der bestehenden Struktur zu verbinden. Der 46-jährige katalanische Trainer ist der erste ausländische Coach, der die Nationalmannschaft seit Ende der 1970er-Jahre führt. Seine Verantwortung ist enorm, und mit einem langfristigen Vertrag will er den Spielstil des Teams grundlegend verändern.

Die Herausforderungen vor dem Team

Die neu formierte niederländische Nationalmannschaft unter ihrem neuen Cheftrainer wird ihre erste große Prüfung in der UEFA Nations League absolvieren. Im September empfangen die Oranje Deutschland in der Johan-Cruyff-Arena. Anschließend stehen Gruppenspiele gegen Serbien und Griechenland auf dem Programm. Damit erhält der Cheftrainer eine gute Gelegenheit, sein taktisches System vor der Qualifikation zur Europameisterschaft vollständig zu entwickeln.