In Paris wurde eine 500 Kilogramm schwere Hochzeitstorte in 1800 Stunden gefertigt

Ihr Gewicht betrug 500 Kilogramm, ihre Höhe 3,5 Meter und ihre Breite 1,8 Meter. Für die Herstellung dieser riesigen Torte wurden fast 1800 Stunden Arbeit aufgewendet.

Der katalanische Konditor Marc Suares bezeichnete dieses kreative Werk als das beeindruckendste Projekt unter den Hochzeitstorten, die er bisher angefertigt hat. Die riesige Torte wurde mit Tausenden handgefertigten Blütenblättern aus Zuckermasse verziert.

Die Torte wurde im Auftrag einer saudischen Familie angefertigt

Die ungewöhnliche Süßspeise wurde von einer saudischen Familie für eine prunkvolle Hochzeitsfeier bestellt. Suares benötigte zunächst fast anderthalb Monate für die Entwicklung des Torten-Konzepts. Anschließend arbeitete er weitere vier Monate an dessen Umsetzung.

Der Konditor, der normalerweise allein arbeitet, musste diesmal wegen des gewaltigen Projektumfangs seine Kollegen sowie deren Familienmitglieder, Freunde und Bekannte um Hilfe bitten.

Für die Verzierung der Torte wurden insgesamt mehr als 33.000 einzelne Blütenblätter verwendet. Dass jedes Dekorationselement von Hand gefertigt wurde, zeigt, wie aufwendig die Arbeit war.

Keine gewöhnliche Torte, sondern ein architektonisches Meisterwerk

Dieses monumentale Kunstwerk wurde im berühmten Palais Garnier in Paris anlässlich der Hochzeit eines saudischen Paares präsentiert. Die Frischvermählten baten darum, ihre Identität nicht preiszugeben.

Laut Suares wünschte sich das Paar keine gewöhnlich aussehende Torte, sondern eine architektonische Komposition, die an ein Denkmal erinnerte und der Hochzeitszeremonie sowie dem berühmten Veranstaltungsort gewidmet war.

Interessanterweise bestand die riesige Konstruktion mit einem Gewicht von 500 Kilogramm nur zu 0,1 Prozent aus echter Torte besteht. Ihr Hauptteil wurde aus aufwendig von Hand gefertigter Zuckermasse und weißer Schokolade hergestellt.

So wurde diese außergewöhnliche Hochzeitstorte nicht nur zu einer Süßspeise, sondern zu einem echten Kunstwerk, das Konditorenkunst, architektonisches Design und Tausende Stunden Handarbeit vereint.