Elon Musk Baut Ein Neues Minihard-Rechenzentrum In Tennessee

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Elon Musk Baut Ein Neues Minihard-Rechenzentrum In Tennessee

Das Elon Musk gehörende Unternehmen SpaceXAI baut im US-Bundesstaat Tennessee ein neues Minihard-Rechenzentrum für AI-Anwendungen. Das Projekt ist eine logische Fortsetzung großer Infrastrukturinitiativen, die in der Technologiewelt großes Interesse geweckt haben. Das Unternehmen will seine Rechenkapazitäten weiter ausbauen. Ixbt.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com wird die neue Anlage mit 220.000 NVIDIA GB300-Beschleunigern ausgestattet. Interessanterweise entspricht diese Zahl der Anzahl der GPUs, die für den noch größeren Macrohard-Komplex vorgesehen sind. Der wichtigste Unterschied von Minihard liegt in der kompakten Bauweise: Durch die dichtere Anordnung der Servertechnik werden dieselben Ressourcen auf kleinerer Fläche bereitgestellt.

Energieversorgung und innovative Lösungen

Dieser Ansatz reduziert nicht nur das Gebäudevolumen, sondern steigert auch die Effizienz der Infrastruktur erheblich. Um bei energieintensiven Prozessen eine stabile Versorgung zu gewährleisten, werden am Standort Tesla Megapack-Batteriesysteme eingesetzt. Sie dienen dazu, die Last zu glätten und bei laufenden großen Rechenclustern eine Notstromreserve bereitzustellen.

SpaceXAI hatte bereits zuvor erklärt, Tesla Megapack-Systeme in seinen groß angelegten AI-Infrastrukturprojekten einzusetzen. Die Bauarbeiten stehen in direktem Zusammenhang mit der raschen Entwicklung der AI-Cluster des Unternehmens in Tennessee.

Colossus 2 und die Perspektiven gewaltiger Infrastruktur

Im Bezirk Memphis wird ebenfalls der weltweit größte Colossus-2-Supercomputer gebaut. Das System soll bis zu 1 Million GPUs erhalten, um die Verarbeitung von AI-Modellen zu beschleunigen. Früheren Angaben zufolge umfasst die erste Projektphase, Macrohard, mehr als 330.000 GPUs, einen Energieverbrauch von über 1 GW sowie ein Flüssigkühlsystem.

Im Rahmen der zweiten Projektphase sollen außerdem weitere 220.000 NVIDIA GB300s hinzukommen. Dadurch werden die Rechenkapazitäten des Unternehmens weiter wachsen und eine der fortschrittlichsten und leistungsfähigsten AI-Infrastrukturen entstehen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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