José Mourinho: Die eigentliche Arbeit beginnt nächste Woche

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José Mourinho: Die eigentliche Arbeit beginnt nächste Woche

Real Madrid hat Deportivo in einem Testspiel der Saisonvorbereitung knapp besiegt. Wie Goal.com berichtet, warnte Cheftrainer José Mourinho seine Spieler nach der Partie vor den bevorstehenden ernsthaften Prüfungen und betonte, dass die eigentliche Arbeit nächste Woche beginnt. Goal.com berichtet .

Trotz der schwierigen Partie im Riazor-Stadion gewann Los Blancos zum zehnten Mal in der Vereinsgeschichte die Trofeo Teresa Herrera. Der Klub triumphierte bei dem traditionellen Turnier erstmals seit 2013 und setzte seine ungeschlagene Serie in der Saisonvorbereitung fort. Laut dem Cheftrainer kam die Partie einem Pflichtspiel sehr nahe, da der Gegner ein ernst zu nehmendes Team ist, das in La Liga zurückkehren will.

Taktische Tests und körperliche Belastung

Das einzige Tor der Partie erzielte Brahim Diaz kurz vor der Halbzeit und entschied damit das Spiel. In einem Interview mit Real Madrid TV erklärte José Mourinho, die Partie sei eine perfekte Simulation der schwierigen Begegnungen in der spanischen Liga gewesen. Seiner Aussage nach sammelte die Mannschaft wichtige Erfahrung beim Durchbrechen der kompakten Abwehrreihen des Gegners und gewann, ohne zu viel Energie aufzuwenden.

Der ehemalige Trainer von Chelsea und Inter legt besonderen Wert darauf, die körperliche Verfassung seiner Spieler zu erhalten und sie nicht durch übermäßige Belastungen zu ermüden. Deshalb wurden die Stammspieler im Mittelfeld zur Halbzeit ausgewechselt. Federico Valverde und Arda Guler spielten jeweils nur 45 Minuten.

La-Liga-Spiele stehen bevor

Mourinho betonte, dass es in den Vorbereitungsspielen nicht nur um Siege geht, sondern auch darum, verschiedene taktische Systeme zu testen und den Kader zu rotieren. Die fünf Spieler, die im Trainingszentrum Valdebebas geblieben sind, sollen ebenfalls bald zur Mannschaft stoßen.

Wie Paris Saint-Germain und andere Topklubs versucht auch Real Madrid, sich vor der neuen Saison in optimale Form zu bringen. Der konsequente Ansatz des portugiesischen Trainers wird die Mannschaft zweifellos perfekt auf den Start in La Liga vorbereiten.

José MourinhoReal MadridLa LigaFußballBrahim Diaz
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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