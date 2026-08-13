Neuer Block des Kernkraftwerks Tianwan wird in russisch-chinesischer Kooperation in Betrieb genommen

Spezialisten des russischen Staatskonzerns Rosatom haben im Block 7 des chinesischen Kernkraftwerks Tianwan eine wichtige Phase begonnen. Ixbt.com berichtet, dass am 12. August nach der Genehmigung durch die chinesische Aufsichtsbehörde offiziell mit dem Beladen des Reaktors mit den ersten Brennelementen begonnen wurde. berichtet Ixbt.com

Die Spezialisten planen, insgesamt 163 Brennelemente in den Reaktor einzusetzen. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Phase wird das Kraftwerkspersonal den Block schrittweise auf die minimale kontrollierbare Leistung hochfahren. Dadurch können alle Steuerungs- und Schutzsysteme des Reaktors sowie seine wichtigsten neutronenphysikalischen Eigenschaften getestet werden.

Phasen des Netzanschlusses

Nach erfolgreichem Abschluss der Tests durchläuft der Kraftwerksblock die nächste Phase — den energetischen Anfahrbetrieb — und wird an das einheitliche chinesische Stromnetz angeschlossen. Anschließend wird die Leistung schrittweise erhöht, bis die im Projekt vorgesehene volle Leistung von 100 % erreicht ist. Dies wird erheblich zur stabilen Stromversorgung der Region beitragen.

Die im Rahmen dieses Großprojekts errichteten Blöcke 7 und 8 werden auf Grundlage eines 2018 unterzeichneten bilateralen Abkommens zwischen Russland und China gebaut. Das Projekt sieht den Einsatz moderner und sicherer VVER-1200-Reaktoren vor. Die Bauarbeiten vor Ort begannen im Mai 2021. Russland hat die vollständige Verantwortung für die Lieferung der für die Nuklearinsel erforderlichen Ausrüstung sowie für die Projektierung übernommen.

Derzeit sind auf dem Gelände des Kernkraftwerks Tianwan bereits vier Kraftwerksblöcke mit VVER-1000-Reaktoren in Betrieb, die nach einem russischen Projekt errichtet wurden. Die Inbetriebnahme der neuen Blöcke wird die strategische Zusammenarbeit der beiden Länder im Energiesektor weiter stärken.