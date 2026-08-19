Shakira startet millionenschwere Initiative für Kinder, die vom Erdbeben der Stärke 7,4 betroffen sind

Die kolumbianische Superstar-Sängerin Shakira will Bildungseinrichtungen in der vom Erdbeben der Stärke 7,4 betroffenen Region Chocó wiederaufbauen helfen. Das Beben ereignete sich am 10. August.

Gemeinsam mit dem Philanthropen Howard Graham Buffett beteiligt sich Shakira an einem Projekt zum Wiederaufbau von 10 durch das Erdbeben beschädigten Schulen.

Auch die Wiederherstellung der Technischen Universität Chocó soll unterstützt werden.

In der ersten Phase werden 1,25 Millionen US-Dollar für das Projekt bereitgestellt.

Shakira betonte besonders die große Bedeutung von Bildung für die Erholung nach Naturkatastrophen.

Nach Ansicht der Sängerin dürfen Kinder infolge der Erdbebenschäden nicht den Zugang zu Bildung verlieren.

Durch die Initiative sollen Schulen für Tausende Schülerinnen und Schüler in Chocó wiederaufgebaut und die Fortsetzung des Unterrichts ermöglicht werden.