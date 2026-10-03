Mitarbeiter in Gefangenentransportzug getötet

·13·Welt
Mitarbeiter in Gefangenentransportzug getötet

In Russland kam es zu einem schweren Zwischenfall in einem Gefangenentransportzug. Am 2. Oktober wurde berichtet, dass einer der Häftlinge in einem Spezialwaggon des Zuges „Wladikawkas – Adler“ einen Beamten des Föderalen Strafvollzugsdienstes angegriffen hat.

Nach ersten Informationen ereignete sich der Vorfall in der Nähe des Bahnhofs Murtasowo in der Republik Kabardino-Balkarien. Quellen von „112“ und REN TV berichteten von einem Aufstand unter den Häftlingen im Waggon.

Es heißt, der Waggon sei am Bahnhof Terek an den Zug angekoppelt worden. Nachdem der Zug Beslan passiert hatte, wurde die Notbremse gezogen und es kam zu Unruhen. Einige Berichte deuten darauf hin, dass die Häftlinge die Waffen der Wärter an sich gebracht haben könnten.

Daraufhin wurde der Waggon von Sicherheitskräften umstellt. Rettungsdienste und Spezialeinheiten wurden zum Einsatzort entsandt. Ersten Angaben zufolge ist keiner der Häftlinge entkommen.

Eine TASS-Quelle innerhalb des russischen Strafvollzugsdienstes widersprach jedoch der Darstellung eines „Aufstands“. Demnach habe einer der Häftlinge einen Konvoi-Beamten angegriffen und dessen Tod verursacht.

Einige Quellen berichten, dass bei dem Vorfall weitere Beamte verletzt wurden und später auch einer der Häftlinge ums Leben kam. Alle Details des Vorfalls wurden bisher nicht offiziell vollständig bestätigt.

RusslandFöderaler StrafvollzugsdienstWladikawkas – Adler ZugKabardino-BalkarienBahnhof Murtasowo
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Luxuszellen für Häftlinge in Gefängnis entdecktLuxuszellen für Häftlinge in Gefängnis entdeckt1 Oktober 10:05Krokodil greift Zoo-Mitarbeiter an und tötet ihnKrokodil greift Zoo-Mitarbeiter an und tötet ihn9 September 18:56Personenzug in Frankreich entgleist — Was hat der Hochgeschwindigkeitszug getroffen?Personenzug in Frankreich entgleist — Was hat der Hochgeschwindigkeitszug getroffen?12 September 17:278.100 Dollar pro Nacht: Saudi-Arabien startet Luxuszug8.100 Dollar pro Nacht: Saudi-Arabien startet Luxuszug21 September 09:38San Francisco: Straßenbahnfahrer schläft ein und kollidiert mit anderem Zug (Video)San Francisco: Straßenbahnfahrer schläft ein und kollidiert mit anderem Zug (Video)31 August 13:04Israel plant Gefängnis mit Krokodilen zu umzingeln, um Ausbrüche zu verhindernIsrael plant Gefängnis mit Krokodilen zu umzingeln, um Ausbrüche zu verhindern18 Juli 03:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten