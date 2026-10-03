Mitarbeiter in Gefangenentransportzug getötet

In Russland kam es zu einem schweren Zwischenfall in einem Gefangenentransportzug. Am 2. Oktober wurde berichtet, dass einer der Häftlinge in einem Spezialwaggon des Zuges „Wladikawkas – Adler“ einen Beamten des Föderalen Strafvollzugsdienstes angegriffen hat.

Nach ersten Informationen ereignete sich der Vorfall in der Nähe des Bahnhofs Murtasowo in der Republik Kabardino-Balkarien. Quellen von „112“ und REN TV berichteten von einem Aufstand unter den Häftlingen im Waggon.

Es heißt, der Waggon sei am Bahnhof Terek an den Zug angekoppelt worden. Nachdem der Zug Beslan passiert hatte, wurde die Notbremse gezogen und es kam zu Unruhen. Einige Berichte deuten darauf hin, dass die Häftlinge die Waffen der Wärter an sich gebracht haben könnten.

Daraufhin wurde der Waggon von Sicherheitskräften umstellt. Rettungsdienste und Spezialeinheiten wurden zum Einsatzort entsandt. Ersten Angaben zufolge ist keiner der Häftlinge entkommen.

Eine TASS-Quelle innerhalb des russischen Strafvollzugsdienstes widersprach jedoch der Darstellung eines „Aufstands“. Demnach habe einer der Häftlinge einen Konvoi-Beamten angegriffen und dessen Tod verursacht.

Einige Quellen berichten, dass bei dem Vorfall weitere Beamte verletzt wurden und später auch einer der Häftlinge ums Leben kam. Alle Details des Vorfalls wurden bisher nicht offiziell vollständig bestätigt.