Verbrannte Leiche eines TikTok-Stars in Weinberg gefunden: Zwei Verdächtige festgenommen

Die teilweise verbrannte Leiche der 29-jährigen TikTok-Bloggerin Sonia Bellina wurde in einem Weinberg im Süden Frankreichs gefunden. Wegen ihres Todes wurde eine Mordermittlung eingeleitet, zwei Männer wurden als Verdächtige festgenommen.

Bellina wurde am 10. August als vermisst gemeldet. Am 12. August fand eine Landarbeiterin die Leiche einer Frau in einem Weinberg nahe der Stadt Saint-Gilles im französischen Département Gard.

Die Identität der Leiche war zunächst unbekannt. Eine anschließend durchgeführte DNA-Untersuchung bestätigte, dass es sich bei der Toten um Sonia Bellina handelte. Die 29-jährige Sonia hatte auf TikTok fast 260.000 Follower. Sie veröffentlichte hauptsächlich Videos über Tanz, Karaoke, Mode und den Alltag.

Die offiziellen Ermittlungen zu ihrem Tod dauern an, und noch sind nicht alle Einzelheiten des Vorfalls bekannt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Nîmes wurden zwei Männer festgenommen, weil sie direkt oder indirekt mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten. Einer wurde später freigelassen, während die Haft des zweiten Verdächtigen verlängert wurde.