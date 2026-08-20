Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Mariya Sacharowa, erklärte Moskaus Position zur Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine. Ihrer Aussage zufolge könne nur Russland der Ukraine eine solche Garantie geben. Die Erklärung fiel bei einem Briefing am 20. August.

«Russland könnte der Garant sein»

Sacharowa betonte, dass der russische Präsident Wladimir Putin seine Position zu dieser Frage bereits mehrfach dargelegt habe.

«Der einzige Garant der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine war und kann nur Russland sein».

Die Erklärung der Diplomatin erfolgte vor dem Hintergrund der russischen Position zu Verhandlungen über die Ukraine und Sicherheitsgarantien.

Sacharowa bewertet die westliche Politik scharf

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums kritisierte auch den Umgang westlicher Staaten mit der Ukraine. Ihrer Ansicht nach sei die Ukraine für den Westen nicht als unabhängiger und wirtschaftlich entwickelter Staat wichtig.

Sacharowa erklärte, das Interesse des Westens an der Ukraine richte sich ihrer Darstellung zufolge vor allem auf pragmatische und geopolitische Ziele.

«Der Westen braucht die Ukraine weder als unabhängigen noch als prosperierenden Staat».

Ihr zufolge wäre die Politik des Westens anders, wenn er an der Ukraine genau als einem solchen Staat interessiert wäre.

Wie bewertet Moskau die Ziele des Westens?

Sacharowa erklärte, der Westen nutze das ukrainische Territorium als Mittel für geopolitischen Druck auf Russland.

Ihr zufolge betrachtet Moskau die westliche Politik als eine Strategie, die auf die Nutzung ukrainischer Ressourcen und die Verschärfung der Risiken für Russland abzielt.

Dies ist die offizielle Position des russischen Außenministeriums zum Krieg in der Ukraine und zur Rolle des Westens dabei.

«Die Zukunft der Ukraine ist vorbestimmt»

Sacharowa kritisierte auch die westliche Unterstützung für die Ukraine. Ihrer Ansicht nach seien die Ressourcen begrenzt, und der Westen kümmere sich nicht ausreichend um die Zukunft des derzeitigen politischen Systems in der Ukraine.

Sie bezeichnete die derzeitige Führung in Kiew als «neonazistisches Regime» und erklärte, dessen Zukunft sei «vorbestimmt».

Erklärungen fallen vor dem Hintergrund von Verhandlungen

Sacharowas Erklärungen erfolgten zu einem Zeitpunkt, an dem über ein Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowie über künftige Sicherheitsgarantien gesprochen wurde.

Gleichzeitig ist Russlands Position, der «Garant der Souveränität der Ukraine» zu sein, eine politische Erklärung Moskaus. Die Ukraine und die westlichen Staaten vertreten in dieser Frage andere Positionen.