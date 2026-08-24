Vater wegen mutmaßlichen Missbrauchs seiner Tochter seit ihrem 6. Lebensjahr festgenommen

Wie der Telegram-Kanal Halyqstan berichtet, gibt es inoffizielle Informationen, wonach ein Mädchen in der Stadt Ridder in der Region Ostkasachstan über mehrere Jahre hinweg, beginnend im Alter von 6 Jahren, von ihrem Vater sexuell missbraucht worden sein könnte. Das Mädchen soll derzeit 13 bis 14 Jahre alt sein.

Es wird darauf hingewiesen, dass der tatverdächtige Mann an seinem Arbeitsplatz festgenommen wurde.

Das Polizeidepartement der Region Ostkasachstan teilte mit, dass die Polizeidienststelle der Stadt Ridder ein Strafverfahren zu diesem Vorfall eingeleitet hat.

„Der Tatverdächtige wurde festgenommen und auf die Polizeiwache gebracht. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Die Ermittlungen dauern an. Es werden notwendige Ermittlungsschritte unternommen, um alle Details des Vorfalls zu klären“, teilte der Pressedienst der Behörde mit.

Es wurde mitgeteilt, dass das Ermittlungsverfahren unter der Aufsicht der Leitung des Polizeidepartements der Region Ostkasachstan steht.

Gemäß den Anforderungen von Artikel 201 der Strafprozessordnung Kasachstans werden derzeit keine weiteren Informationen zu dem Fall veröffentlicht.