Mann in Brasilien festgenommen, nachdem er seine Ex-Frau fünf Tage lang gefangen hielt

In Brasilien wurde die 24-jährige Emiliane Tamara Berichten zufolge fünf Tage lang von ihrem Ex-Mann in einem gemieteten Haus gefangen gehalten. Die Polizei fand die Frau mit gefesselten Händen und Füßen sowie unter Drogeneinfluss vor.

Informationen zufolge wurde Emiliane in einem verschlossenen Raum in einem Haus in der Nähe von Brasilia festgehalten. Sie gab an, dass ihr Ex-Mann, Ailton Rodrigues, sie gegen ihren Willen festhielt.

Nach Angaben der Frau hat der Mann:

ihre Hände und Füße gefesselt;

ihr einen in Säure getränkten Lappen in den Mund gestopft;

sie gezwungen, Medikamente einzunehmen. Die Strafverfolgungsbehörden identifizierten den Verdächtigen anhand eines Autos, das er kürzlich gekauft hatte. Die Polizei überprüfte seine Adresse und andere digitale Daten, um den Aufenthaltsort des Opfers zu ermitteln.

Der Verdächtige versuchte zu fliehen, wurde jedoch nach einer langen Verfolgungsjagd festgenommen. Er weigerte sich, den Aufenthaltsort der Frau preiszugeben, bis sein Anwalt eintraf.