Trump führt neue Regeln für hochrangige Bundesbedienstete ein

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Trump führt neue Regeln für hochrangige Bundesbedienstete ein

US-Präsident Donald Trump hat eine neue Exekutivverordnung unterzeichnet, die die Tätigkeit hochrangiger Mitarbeiter in Bundesbehörden betrifft. Laut Reuters vereinfacht das Dokument das Verfahren zur Entlassung von fast 8.000 hochbezahlten Beamten.

Die Verordnung gilt hauptsächlich für Mitarbeiter, die befugt sind, die Regierungspolitik zu gestalten oder zu beeinflussen. Einige von ihnen verdienen bis zu 200.000 Dollar pro Jahr.

Laut Scott Kupor, Leiter des Amtes für Personalmanagement, will die Verwaltung mit Personal zusammenarbeiten, das ihre politische Ausrichtung umsetzen und rechtmäßige Anweisungen befolgen kann.

Die neue Regelung wird als Teil umfassenderer Reformen zur Überholung des Bundespersonalsystems angesehen. Ursprünglich hieß es, diese Änderungen könnten bis zu 50.000 Mitarbeiter betreffen, doch vorerst ist der Geltungsbereich der Verordnung auf fast 8.000 Mitarbeiter beschränkt.

Donald TrumpVereinigte StaatenReutersScott Kupor
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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