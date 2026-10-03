Programm für argentinische Pässe gegen 350.000 Dollar angekündigt

Die argentinische Regierung hat ein neues Programm angekündigt, das Ausländern die Staatsbürgerschaft gegen Investitionen ermöglicht. Der Bewerbungsprozess soll im vierten Quartal 2026 beginnen. Dies teilte das argentinische Wirtschaftsministerium mit.

Das Programm bietet zwei Wege zur Staatsbürgerschaft. Bei der ersten Option muss ein nicht rückzahlbarer Betrag von 350.000 Dollar in die Staatskasse eingezahlt werden. Bei der zweiten Option können speziell für das Programm ausgegebene Staatsanleihen im Wert von 800.000 Dollar erworben werden.

Die argentinische Regierung hat erklärt, dass Anträge auf der Grundlage von Sicherheits- und Finanztransparenzanforderungen geprüft werden. Die Gelder müssen über das offizielle Finanzsystem überwiesen werden, und die Antragsteller müssen sich Prüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterziehen.

Für Familienmitglieder gelten gesonderte Bedingungen. Ehepartner sowie unverheiratete und kinderlose Kinder zwischen 18 und 25 Jahren können die Staatsbürgerschaft gegen eine Gebühr von 100.000 Dollar beantragen. Für Kinder unter 18 Jahren wurde dieser Betrag auf 25.000 Dollar festgelegt. Beispielsweise beläuft sich die Gesamtsumme für eine Familie, bestehend aus einem Antragsteller, dessen Ehepartner und zwei minderjährigen Kindern, auf 500.000 Dollar.

Eine Aufenthaltsdauer im Land ist für diesen Weg zur argentinischen Staatsbürgerschaft nicht als Grundvoraussetzung festgelegt. Jeder Antrag wird jedoch individuell geprüft, und die endgültige Entscheidung trifft die Nationale Migrationsbehörde Argentiniens.

Mit einem argentinischen Pass ist visumfreies Reisen in viele Länder möglich. Unter anderem ermöglichen die Passdatenbanken die visumfreie Einreise für Kurzaufenthalte in den Schengen-Raum. Die Anzahl der visumfreien Ziele variiert je nach Quelle und Berechnungsmethode.

Das neue Programm wird im Rahmen der Politik der argentinischen Regierung zur Anziehung von ausländischem Kapital und zur Verbesserung des Investitionsklimas umgesetzt. Die Regierung plant, das Programm bis Ende 2026 zu starten.