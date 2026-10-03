Wissenschaftler identifizieren Infektionen, die Krebs verursachen können

Weltweit könnte jede achte Krebserkrankung durch bestimmte Infektionen verursacht werden. In einer neuen Studie haben Wissenschaftler mehrere Infektionsarten identifiziert, die mit der Krebsentwicklung in Verbindung stehen. Experten betonen, dass viele der durch diese Infektionen verursachten Fälle vermeidbar sind.

Laut den Ergebnissen einer Studie der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC), waren im Jahr 2024 weltweit fast 12 Prozent aller Krebsdiagnosen auf Infektionen zurückzuführen. Das entspricht etwa 2,3 Millionen Patienten . Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung wurden in der Fachzeitschrift The Lancet Oncology veröffentlicht.

Zu den wichtigsten Infektionen, die zur Krebsentwicklung führen können, zählen die Forscher Helicobacter pylori -Bakterien, das humane Papillomavirus (HPV), die Hepatitis-B- und C-Virensowie das Epstein-Barr-Virus.

Analysen haben gezeigt, dass fast 4 Prozent der neuen Krebsfälle auf H. pylori -Bakterien zurückzuführen sind. Weitere etwa 4 Prozent der Fälle wurden durch HPV verursacht. Das Hepatitis-B-Virus wurde in etwa 2 Prozent und das Epstein-Barr-Virus in 1 Prozent der Fälle identifiziert.

Wissenschaftler geben an, dass Infektionen die Entwicklung von über 20 Krebsarten verursachen können. Dazu gehören Magen-, Leber- und Gebärmutterhalskrebs sowie bestimmte Arten von Blutkrebs.

Die Auswirkungen von Infektionen auf die Krebsentwicklung sind unterschiedlich. Einige Viren können die Zellfunktion stören oder ihre eigene DNA in menschliche Zellen einschleusen, was den normalen Zellprozess beeinträchtigt.

Bakterien hingegen können im Körper lang anhaltende Entzündungsprozesse auslösen. Ein solcher Zustand erhöht die Wahrscheinlichkeit von Zellmutationen und kann mit der Zeit die Voraussetzungen für die Entstehung von Krebs schaffen.

Gleichzeitig betonen die Wissenschaftler, dass viele durch diese Infektionen verursachte Krebsfälle vermeidbar sind. Dafür ist es wichtig, die vorhandenen medizinischen Möglichkeiten rechtzeitig zu nutzen.

Derzeit gibt es Impfstoffe gegen HPV und Hepatitis B . Zudem kann eine Helicobacter pylori -Infektion durch spezielle Tests erkannt und mit Antibiotika behandelt werden.

Hepatitis C wird mit antiviralen Medikamenten behandelt. Experten sind der Meinung, dass eine frühzeitige Erkennung von Infektionen, die Einhaltung von Vorsorgemaßnahmen und die Nutzung verfügbarer Behandlungsmethoden entscheidend sind, um bestimmte Krebsarten zu reduzieren.