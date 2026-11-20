Real Madrid will das Gehalt von Jude Bellingham auf 25 Mio. Euro erhöhen: Neuer Vertrag in Vorbereitung
Real Madrid arbeitet daran, einen seiner wichtigsten Mittelfeldspieler, Jude Bellingham, langfristig an den Verein zu binden. Berichten der spanischen Presse zufolge arbeitet der „königliche Klub“ an einer Vertragsverlängerung mit dem 23-jährigen Engländer bis 2031. Die neue Vereinbarung soll nicht nur seine Zukunft in Madrid sichern, sondern auch zu einer deutlichen Gehaltserhöhung führen.
Laut Informationen von Sport.es ist geplant, Bellingham im Rahmen des neuen Vertrags ein Gehalt von 20 bis 25 Millionen Euro pro Saison anzubieten. Derzeit liegt sein Jahresgehalt bei unter 15 Millionen Euro.
Bellinghams Gehalt könnte um 10 Millionen Euro steigen
Sollten sich die Parteien auf eine neue Vereinbarung einigen, wird das Jahresgehalt des englischen Fußballers deutlich höher ausfallen als bisher. Den Zahlen der Quelle zufolge könnte er pro Saison zwischen 20 und 25 Millionen Euro verdienen.
Dies zeigt, wie wichtig Bellingham für das Projekt von Real Madrid ist. Bisher gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung über eine Vertragsunterzeichnung. Der aktuelle Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2029.
Auch in seiner dritten Saison bei Real Madrid zeigt er starke Leistungen
Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Real Madrid im Sommer 2023 nimmt Jude Bellingham eine Schlüsselrolle bei den Madrilenen ein. Er zeichnet sich durch seine Aktivität im Mittelfeld, seine Einbindung in den Angriff und seine Fähigkeit aus, in entscheidenden Momenten Ergebnisse zu liefern.
In der laufenden Saison hat der englische Nationalspieler in allen Wettbewerben 16 Spiele bestritten, dabei fünf Tore erzielt und vier Vorlagen gegeben. Diese Statistiken unterstreichen erneut seine wichtige Rolle im Offensivspiel der Mannschaft.
Bellinghams Marktwert liegt bei 160 Millionen Euro
Laut dem Portal Transfermarkt beträgt der Marktwert des 23-jährigen Mittelfeldspielers 160 Millionen Euro. Damit gehört er zu den wertvollsten Spielern im Weltfußball.
Das Bestreben von Real Madrid, den Vertrag bis 2031 zu verlängern, zeigt, dass sie den Spieler als zentralen Bestandteil ihrer langfristigen Pläne betrachten.
Sollte der neue Deal zustande kommen, wird Bellingham nicht nur für weitere Saisons in Madrid bleiben, sondern auch zu den Spitzenverdienern des Vereins aufsteigen. Die entscheidende Frage ist nun, wann die Parteien die Verhandlungen abschließen und die Bedingungen des neuen Vertrags offiziell bestätigt werden.
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