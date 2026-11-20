Real Madrid arbeitet daran, einen seiner wichtigsten Mittelfeldspieler, Jude Bellingham, langfristig an den Verein zu binden. Berichten der spanischen Presse zufolge arbeitet der „königliche Klub“ an einer Vertragsverlängerung mit dem 23-jährigen Engländer bis 2031. Die neue Vereinbarung soll nicht nur seine Zukunft in Madrid sichern, sondern auch zu einer deutlichen Gehaltserhöhung führen.

Laut Informationen von Sport.es ist geplant, Bellingham im Rahmen des neuen Vertrags ein Gehalt von 20 bis 25 Millionen Euro pro Saison anzubieten. Derzeit liegt sein Jahresgehalt bei unter 15 Millionen Euro.

Bellinghams Gehalt könnte um 10 Millionen Euro steigen

Sollten sich die Parteien auf eine neue Vereinbarung einigen, wird das Jahresgehalt des englischen Fußballers deutlich höher ausfallen als bisher. Den Zahlen der Quelle zufolge könnte er pro Saison zwischen 20 und 25 Millionen Euro verdienen.

Dies zeigt, wie wichtig Bellingham für das Projekt von Real Madrid ist. Bisher gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung über eine Vertragsunterzeichnung. Der aktuelle Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2029.