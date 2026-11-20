Weltmeisterschaft in Taschkent: 9 usbekische Judoka kämpfen heute um Medaillen
Der zweite Wettkampftag der Judo-Weltmeisterschaft der Junioren in Taschkent beginnt. Heute kämpfen neun Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft um Medaillen. Die Fans hoffen, dass sich der Erfolg vom Vortag wiederholt und die Nationalhymne Usbekistans erneut erklingt.
In den Wettkämpfen, die um 08:00 Uhr im Olympischen Dorf beginnen, werden die Sieger und Medaillengewinner in den Gewichtsklassen bis 73 kg und 81 kg bei den Junioren sowie bis 63 kg und 70 kg bei den Juniorinnen ermittelt.
9 Judoka der usbekischen Nationalmannschaft treten an
Fünf Athletinnen und vier Athleten werden heute die Farben Usbekistans vertreten. Ihre ersten Gegner sind wie folgt:
Juniorinnen, -63 kg:
Nigina Saparboyeva — gegen die Siegerin des Duells zwischen Mubarak Menas (Jordanien) und Honoka Kimura (Japan);
Dinora Samandarova — gegen Emili Daniela (USA);
Parizoda Yo‘ldosheva — gegen Ivett Fuentes (Venezuela).
Juniorinnen, -70 kg:
Poshshajon Jumaboyeva — gegen die Siegerin des Duells zwischen Marta Navikayte (Litauen) und Yang Yuan Ji (China);
Durdona Tursunova — gegen die Siegerin des Duells zwischen Renata Sandoval (Mexiko) und Diana Benkova (Polen).
Junioren, -73 kg:
Muhriddin Ma’rufov — gegen Nikolas Gkinis (Griechenland);
Inoyat Telmanov — gegen den Sieger des Duells zwischen Ali Al-Shammari (Kuwait) und Konstantinos Saparas (Griechenland).
Junioren, -81 kg:
Kamronbek Qodirov — gegen den Sieger des Duells zwischen Mehdi Abbasov (Aserbaidschan) und Edoardo Russo (Italien);
Sa’dulla Ravshanov — gegen Taichi Okudo (Japan).
Das Hauptziel: Erneut das Podium erreichen
Am zweiten Tag der Weltmeisterschaft erwarten die usbekischen Judoka schwierige Kämpfe. Insbesondere die Auftaktbegegnungen gegen internationale Konkurrenten sind entscheidend für das Weiterkommen in die nächste Runde.
Die Unterstützung der heimischen Fans bei diesem prestigeträchtigen Turnier in Taschkent wird den Athleten zweifellos zusätzlichen Auftrieb geben.
Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf unsere neun Judoka. Die Fans verfolgen jeden ihrer Kämpfe mit großen Hoffnungen. Der größte Wunsch ist, dass heute erneut die usbekische Hymne im Olympischen Dorf erklingt und unsere Flagge auf dem Podium der Weltmeisterschaft weht.
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