Der zweite Wettkampftag der Judo-Weltmeisterschaft der Junioren in Taschkent beginnt. Heute kämpfen neun Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft um Medaillen. Die Fans hoffen, dass sich der Erfolg vom Vortag wiederholt und die Nationalhymne Usbekistans erneut erklingt.

In den Wettkämpfen, die um 08:00 Uhr im Olympischen Dorf beginnen, werden die Sieger und Medaillengewinner in den Gewichtsklassen bis 73 kg und 81 kg bei den Junioren sowie bis 63 kg und 70 kg bei den Juniorinnen ermittelt.

9 Judoka der usbekischen Nationalmannschaft treten an

Fünf Athletinnen und vier Athleten werden heute die Farben Usbekistans vertreten. Ihre ersten Gegner sind wie folgt:

Juniorinnen, -63 kg:

Nigina Saparboyeva — gegen die Siegerin des Duells zwischen Mubarak Menas (Jordanien) und Honoka Kimura (Japan);

Dinora Samandarova — gegen Emili Daniela (USA);

Parizoda Yo‘ldosheva — gegen Ivett Fuentes (Venezuela).

Juniorinnen, -70 kg:

Poshshajon Jumaboyeva — gegen die Siegerin des Duells zwischen Marta Navikayte (Litauen) und Yang Yuan Ji (China);

Durdona Tursunova — gegen die Siegerin des Duells zwischen Renata Sandoval (Mexiko) und Diana Benkova (Polen).

Junioren, -73 kg: