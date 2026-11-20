Obwohl der Sieg der usbekischen Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Saudi-Arabien (2:1) für die Fans ein freudiges Ereignis war, sorgte eine Situation während der Partie für ernsthafte Besorgnis. Einer der talentierten Spieler der Nationalmannschaft, Abbosbek Fayzullayev musste das Spielfeld verletzungsbedingt vorzeitig verlassen. Nun fragen sich die Fans, wie es um seine Gesundheit steht und wann er wieder einsatzbereit sein wird.

Der Pressedienst des usbekischen Fußballverbandes hat eine offizielle Mitteilung zur Verletzung des Spielers veröffentlicht.

Fayzullayev hat sich eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen

Laut Angaben des UFA, wurde Abbosbek Fayzullayev nach seiner Verletzung im Spiel gegen Saudi-Arabien vom medizinischen Stab der Nationalmannschaft umgehend einer eingehenden medizinischen Untersuchung unterzogen.

Die Untersuchungsergebnisse zeigten eine Verletzung am rechten Sprunggelenk des Spielers.

Derzeit arbeiten die medizinischen Stäbe der usbekischen Nationalmannschaft und des Vereins, bei dem der Spieler unter Vertrag steht, eng zusammen, um den Genesungsprozess zu beschleunigen und eine schnellstmögliche Rückkehr auf das Spielfeld zu ermöglichen. Die notwendigen medizinischen Behandlungen wurden bereits eingeleitet.

Bisher wurde noch kein genauer Zeitraum genannt, wie schwer die Verletzung des Spielers ist und wann er wieder spielen kann.

Ergebnisse in der türkischen Liga

Der 23-jährige Abbosbek Fayzullayev wurde vom türkischen Verein Istanbul Başakşehir in die Nationalmannschaft berufen. In der laufenden Saison hat er in der türkischen Liga acht Spiele bestritten, dabei ein Tor erzielt und zwei Vorlagen gegeben.

In Anbetracht seiner Spielpraxis im Verein und seiner Bedeutung für die Nationalmannschaft ist eine schnelle Genesung von der Verletzung auch für die usbekischen Fans von großer Wichtigkeit.

Leistung in der Nationalmannschaft

Abbosbek Fayzullayev ist seit 2023 ein regelmäßiger Bestandteil der usbekischen Nationalmannschaft. Bisher hat er 40 Länderspiele absolviert und dabei neun Tore erzielt.

Seine Technik, Schnelligkeit und Kreativität im Angriff spielen eine wichtige Rolle im Spiel der Nationalmannschaft. Daher ist die Verletzung des Spielers nicht nur für seinen Verein, sondern auch für das Nationalteam ein Thema von großer Bedeutung.

Das Wichtigste ist, dass derzeit alle notwendigen Maßnahmen für Fayzullayevs Genesung ergriffen werden. Die Fans hoffen auf eine schnelle Genesung und seine baldige Rückkehr auf den Platz.