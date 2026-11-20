Die brasilianische Kämpferin machte kein Geheimnis daraus, dass sie das Ende der Zusammenarbeit mit der UFC nicht erwartet hatte. Sie betonte, dass diese Entscheidung angesichts ihrer aktuellen sportlichen Form und ihrer Karrieresituation völlig unerwartet kam.

Die 38-jährige Jandiroba bestätigte die Nachricht über ihren Abgang in den sozialen Medien und erklärte, dass diese Entscheidung eine unangenehme Überraschung für sie sei.

UFC-Fans sind von einer unerwarteten Nachricht schockiert: Virna Jandiroba, die in der Rangliste der Strohgewichtsklasse der Frauen auf dem dritten Platz lag, hat sich von der Organisation getrennt. Das Interessanteste daran ist, dass die brasilianische Kämpferin diese Entscheidung zu einem Zeitpunkt traf, als ihre Karriere eigentlich gut lief. Sie selbst hatte nicht mit dem Ende der Zusammenarbeit mit der UFC gerechnet.

„Das war ein Schock für mich. Es ist offensichtlich, dass wir für ein privates Unternehmen arbeiten und es hier nie absolute Stabilität gibt. Heute kann man Teil der Organisation sein, morgen schon nicht mehr.

Aber angesichts der aktuellen Zeit und Situation hat mich diese Entscheidung wirklich überrascht. Ich befand mich in einer guten Phase meiner Karriere. Deshalb ist diese Entscheidung für mich unerwartet, man könnte sagen, ein Schlag ins Gesicht“, schrieb Jandiroba.

Sie hatte es bis zum Titelkampf geschafft

Das Ende der Zusammenarbeit zwischen Virna Jandiroba und der UFC erfolgte nach einer wichtigen Phase in ihrer Karriere. Nachdem die Brasilianerin eine Serie von fünf Siegen verbuchen konnte, stieg sie im Oktober letzten Jahres in den Oktagon, um gegen Mackenzie Dern um den vakanten Titel zu kämpfen.

Doch in dem fünf Runden dauernden Kampf unterlag Jandiroba einstimmig nach Punkten und konnte sich den Meistertitel nicht sichern.

Danach gelang es ihr, ihre Karriere wieder in Schwung zu bringen. Im April dieses Jahres gewann sie nach Punkten gegen Tabatha Ricci. Doch vor zehn Tagen musste sie im Kampf gegen Tatiana Suarez erneut eine einstimmige Punktniederlage hinnehmen.

Auch ihre Platzierung in der Rangliste ist bemerkenswert

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der Nachricht über Jandirobas Abgang von der UFC ist ihre Position in der Division. Zum Zeitpunkt der Trennung von der Organisation belegte die Brasilianerin den dritten Platz in der Rangliste des Strohgewichts.

Dieser Umstand verstärkt die Überraschung über die Entscheidung der UFC. Denn Jandiroba war erst kürzlich eine der Anwärterinnen auf den Meistertitel und hatte versucht, ihre Karriere mit weiteren Siegen fortzusetzen.

Was die nächsten Pläne der 38-jährigen Brasilianerin sind, ist derzeit unklar. Ob sie ihre Karriere bei einer anderen Promotion fortsetzt oder sich vorübergehend aus dem Oktagon zurückzieht, bleibt offen.

Eines ist jedoch sicher: Der Abgang einer Kämpferin, die auf Rang drei der UFC-Rangliste stand, könnte die Situation in der Frauen-Division nachhaltig beeinflussen.