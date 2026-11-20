Während seiner Zeit in Russland sammelte Rahmonaliyev wertvolle Erfahrungen im Profifußball, bevor er sich in der aserbaidschanischen Liga weiter profilieren konnte.

Die russische Meisterschaft ist für Umarali Rahmonaliyev kein Neuland. Der usbekische Fußballer stand zwischen 2023 und 2025 beim Klub Rubin aus Kasan unter Vertrag. Eine mögliche Rückkehr zu diesem Verein würde für ihn die Rückkehr in ein vertrautes Umfeld bedeuten.

Bisher ist die Reaktion von Rubin und Krasnodar auf dieses Angebot sowie die Frage, ob konkrete Schritte für einen Transfer unternommen werden, nicht bekannt. Dennoch sorgt diese Nachricht für gesteigertes Interesse an der Zukunft des usbekischen Fußballers.

Wie das aserbaidschanische Portal Sport24.az unter Berufung auf zuverlässige Quellen berichtet, haben die Vertreter des Spielers Rahmonaliyevs Dienste diesen beiden russischen Vereinen angeboten.

Für den Spieler der usbekischen Nationalmannschaft, Umarali Rahmonaliyev, könnte ein neues Kapitel in seiner Karriere beginnen. Es besteht die Möglichkeit, dass der 23-jährige Mittelfeldspieler das Interesse von Rubin, seinem ehemaligen Verein, sowie von Krasnodar, einem der aktuellen Spitzenklubs der russischen Premier Liga, geweckt hat.

Eine erfolgreiche Saison in Aserbaidschan, Erfahrung auf europäischer Bühne und Einsätze in der Nationalmannschaft steigern den Marktwert von Umarali Rahmonaliyev. Berichten zufolge wurden die Dienste des usbekischen Mittelfeldspielers zwei großen russischen Vereinen angeboten.

Sollte Rubin das Interesse am usbekischen Spieler mit konkreten Schritten untermauern, könnte dies für Rahmonaliyev eine Rückkehr in die russische Liga bedeuten. Aktuell wird dies jedoch lediglich als eine von den Agenten vorgeschlagene Option betrachtet.

Der Faktor Murad Musayev bei der Option Krasnodar

Der zweite Verein, dem Rahmonaliyev angeboten wurde, ist Krasnodar. Ein bemerkenswerter Aspekt bei dieser Option ist die Erfahrung des Cheftrainers Murad Musayev mit dem Spieler.

Der russische Fachmann arbeitete zuvor beim Verein Sabah und ist mit dem Fußballumfeld in Baku bestens vertraut. Daher dürften ihm die aktuellen Fähigkeiten, der Spielstil und die Statistiken von Rahmonaliyev in der Liga bekannt sein.

Natürlich bedeutet dieser Faktor nicht, dass Krasnodar sich bereits für einen Transfer entschieden hat. Bisher wurde lediglich berichtet, dass die Dienste des Spielers angeboten wurden; über mögliche Verhandlungen oder ein offizielles Angebot ist nichts bekannt.

Erfolgreiche Saison bei Sabah steigert das Transferinteresse

Dass Umarali Rahmonaliyev in den Fokus des Transfermarktes gerückt ist, kommt nicht von ungefähr. Der usbekische Fußballer spielt eine erfolgreiche Saison bei Sabah.

Mit seinem Team gewann er die aserbaidschanische Meisterschaft und den nationalen Pokal. Zudem sammelte er Erfahrung in den Qualifikationsrunden der UEFA Champions League mit Sabah.

Auch in der laufenden Saison bleibt Rahmonaliyev einer der Schlüsselspieler des Teams. Seine Aktivität auf dem Platz, seine Torbeteiligungen und seine Auftritte in internationalen Wettbewerben ziehen die Aufmerksamkeit anderer Vereine auf sich.

Auch Lens zeigte Interesse am usbekischen Spieler

Die Transfergerüchte um Rahmonaliyevs Zukunft beschränken sich nicht nur darauf. Kürzlich gab es Informationen, dass auch der französische Klub Lens Interesse an dem usbekischen Mittelfeldspieler gezeigt hatte.

Sollten sich das Interesse der europäischen und russischen Vereine in konkrete Transferangebote verwandeln, könnte die Wahl des nächsten Karriereschritts nach seiner Zeit bei Sabah eine wichtige Entscheidung für Rahmonaliyev werden.

Bisher gibt es jedoch keine offiziellen Informationen darüber, dass der Spieler seinen aktuellen Verein verlassen wird oder eine Einigung mit einem bestimmten Team erzielt wurde.

Rahmonaliyevs Statistiken in der laufenden Saison

Umarali Rahmonaliyev hat in der laufenden Saison in allen Wettbewerben 17 Spiele bestritten, dabei zwei Tore erzielt und vier Vorlagen gegeben.

Für die usbekische Nationalmannschaft kam der Spieler in vier Länderspielen zum Einsatz.

Die Leistungen des 23-jährigen Mittelfeldspielers im Verein, seine Erfahrung in internationalen Wettbewerben und seine Einsätze für die Nationalmannschaft bilden eine solide Basis für seine weitere Karriere.

Die entscheidende Frage ist nun: Welcher Verein – Rubin oder Krasnodar – wird das Interesse am usbekischen Spieler in konkrete Transferverhandlungen umwandeln? Oder bleibt Rahmonaliyev bei Sabah, um seine Karriere auf europäischer Bühne fortzusetzen?

Auf diese Fragen gibt es noch keine klaren Antworten. Dass der Name Umarali Rahmonaliyev jedoch in Transfergerüchten mit russischen und europäischen Vereinen in Verbindung gebracht wird, ist ein bemerkenswerter Erfolg für den usbekischen Fußballer.