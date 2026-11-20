Das renommierte ESPN Sportmedium hat sein aktualisiertes Ranking für das professionelle Boxen im Supermittelgewicht (76,2 kg / 168 Pfund) veröffentlicht. In dieser Liste hat der usbekische Boxer Bektemir Meliqo‘ziyev (17-1, 11 KO) den Sprung in die Top Ten geschafft und belegt in der Division den 10. Platz. An der Spitze des Rankings steht der bekannte mexikanische Boxer und WBC-Champion

Saul „Canelo“ Álvarez (64-3-2, 39 KO). Zudem sind weitere Champions und führende Herausforderer in den Top Ten vertreten. ESPN-Ranking im Supermittelgewicht (Top-10)

Laut dem in den Bildern dargestellten ESPN-Ranking sind die ersten zehn Boxer der Supermittelgewicht-Division und ihre Statistiken wie folgt:

Rang

Boxer Profibilanz (Siege-Niederlagen-Unentschieden, KOs) Zusätzliche Informationen 1 Saul „Canelo“ Álvarez (Mexiko) 64-3-2, 39 KO WBC-Champion 2 Hamza Shiraz (Großbritannien) 23-0-1, 19 KO — 3 Lester Martinez (Guatemala) 21-0-1, 17 KO — 4 Christian Mbilli (Frankreich) 29-1-1, 24 KO — 5 Jaime Munguía (Mexiko) 47-2, 35 KO WBA-Champion 6 Darius Fulghum (USA) 16-1-1, 13 KO — 7 Osleys Iglesias (Kuba) 16-0, 15 KO IBF-Champion 8 Diego Pacheco (USA) 26-1, 19 KO — 9 Armando Resendiz (Mexiko) 17-3, 11 KO — 10 Bektemir Meliqo‘ziyev (Usbekistan) 17-1, 11 KO — Starker Wettbewerb und die Position unseres Landsmanns

Das Supermittelgewicht gilt als eine der intensivsten und wettbewerbsfähigsten Divisionen im Profiboxen. In den Top 5 des Rankings finden sich neben Saul Álvarez und Jaime Munguía auch der ungeschlagene Hamza Shiraz, Lester Martinez sowie der für seine hohe K.o.-Quote bekannte Christian Mbilli.

In der zweiten Hälfte der Top 10 finden sich der IBF-Champion Osleys Iglesias aus Kuba, die US-Amerikaner Darius Fulghum und Diego Pacheco, der Mexikaner Armando Resendiz sowie der Usbeke Bektemir Meliqo‘ziyev auf dem 10. Platz. Seine Bilanz von 17-1 mit 11 KOs bildet eine solide Grundlage für hochkarätige Kämpfe in dieser Gewichtsklasse.

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