Für diesen Bereich wird eine geheime Passphrase festgelegt, die aus mindestens 8 lateinischen Buchstaben bestehen muss. Diese Phrase dient als Schlüssel zum Öffnen der versteckten Korrespondenz.

Um die Funktion „Hidden Chats“ zu nutzen, muss man in den Bereich „Datenschutz“ von Telegram gehen und einen versteckten Bereich erstellen.

Die neue Funktion ist in der Beta-Version des Messengers aufgetaucht. Sie ermöglicht es Nutzern, mehrere versteckte Bereiche zu erstellen und für jeden ein separates Passwort festzulegen.

Für Telegram-Nutzer wird eine neue Funktion getestet, die die Vertraulichkeit von Nachrichten im Messenger weiter erhöht. Mit der Funktion „Hidden Chats“ ist es möglich, private Chats und Kanäle aus der allgemeinen Liste auszublenden. Das Besondere daran: Versteckte Chats können selbst über die Telegram-Suche nicht wie gewohnt gefunden werden – sie lassen sich nur mit einer speziellen geheimen Passphrase öffnen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass der Nutzer nicht auf einen einzigen versteckten Bereich beschränkt ist. Er kann mehrere separate Bereiche unter Verwendung verschiedener Passphrasen erstellen.

Wie findet man versteckte Chats?

Um versteckte Chats zu öffnen, sind keine komplizierten Schritte erforderlich. Es genügt, die zuvor festgelegte geheime Passphrase in die Suchleiste von Telegram einzugeben.

Daraufhin öffnet sich der entsprechende versteckte Bereich und der Nutzer erhält Zugriff auf die darin enthaltenen Nachrichten.

Der wichtigste Aspekt dieser Funktion ist jedoch, dass versteckte Chats vor neugierigen Blicken durch mehrere Schutzebenen gesichert sind:

Sie verschwinden aus der allgemeinen Chat-Liste. Versteckte Nachrichten werden auf dem Hauptbildschirm nicht angezeigt.

Sie erscheinen nicht in der Suche. Ohne die spezielle geheime Passphrase können sie über die normale Suche nicht gefunden werden.

Keine Benachrichtigungen. Es werden keine Benachrichtigungen über neue Nachrichten aus versteckten Chats gesendet.

Anrufe werden lautlos abgewiesen. Anrufe aus Chats in diesem Bereich stören den Nutzer nicht.

Was passiert, wenn man das Passwort vergisst?

Der wichtigste Punkt bei der Nutzung der neuen Funktion ist, die geheime Passphrase nicht zu vergessen.

Es wurde mitgeteilt, dass es keine Möglichkeit gibt, die festgelegte geheime Phrase wiederherzustellen, falls man sie vergisst. Daher sollten Nutzer das geheime Wort an einem sicheren Ort aufbewahren oder sich gut einprägen.

Obwohl diese Anforderung den Grad der Vertraulichkeit erhöht, kann der Verlust des Passworts dazu führen, dass der Zugriff auf die versteckten Nachrichten dauerhaft verloren geht.

Wird der Datenschutz bei Telegram weiter gestärkt?

Die Funktion „Hidden Chats“ könnte besonders für Nutzer praktisch sein, die ihre privaten Korrespondenzen nicht in der allgemeinen Chat-Liste anzeigen möchten. Die Möglichkeit, mehrere versteckte Bereiche zu erstellen, erlaubt es zudem, verschiedene Chats separat zu verwalten.

Man sollte jedoch bedenken: Das Ausblenden von Chats aus der Liste bedeutet nicht, dass sie vollständig verschlüsselt oder von den Telegram-Servern gelöscht sind. Dies ist in erster Linie eine Funktion zur Verbesserung der Privatsphäre innerhalb der Messenger-Benutzeroberfläche.

Derzeit wird die Funktion in der Beta-Version getestet. Es gibt noch keine genauen Informationen darüber, wann sie für alle Nutzer verfügbar sein wird oder wie sie in der finalen Version genau funktionieren wird. Daher bleibt abzuwarten, bis die Funktion offiziell veröffentlicht wird.