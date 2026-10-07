Die internationale Debatte über einen diplomatischen Weg zur Beendigung des militärischen Konflikts in der Ukraine hat eine neue Phase erreicht. Der offizielle Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Georgi Tichij, teilte mit, dass das Land bereit sei, an gleich 5 verschiedenen Varianten eines Waffenstillstands zu arbeiten, und dass entsprechende diplomatische Lösungen ausgearbeitet wurden. Ihm zufolge hänge der nächste Schritt nun von Moskau ab.

Die russische Seite reagierte jedoch umgehend auf diese Vorschläge und lehnte den Vorschlag, die Kampfhandlungen lediglich als Bedingung für den Beginn von Verhandlungen einzustellen, entschieden ab.

Die 5 Hauptformate des von Kiew angebotenen Waffenstillstands

Wie der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums mitteilte, ist das offizielle Kiew offen für die Prüfung mehrerer globaler und regionaler Initiativen:

1. Vollständiger und bedingungsloser Waffenstillstand: Vollständige Einstellung des Feuers entlang der gesamten Frontlinie (dies erfordert jedoch die direkte Zustimmung Russlands);

2. und 3. Zwei Varianten zur Sicherheit im Schwarzen Meer: Diese beiden Ansätze werden derzeit von der Türkei und Ägypten unter Beteiligung der Ukraine erarbeitet;

4. Indiens umfassende Friedensinitiative: Ein Plan, der die Sicherung der Ernährung im Schwarzen Meer sowie den vollständigen Stopp von Raketen- und Drohnenangriffen auf die Energieinfrastruktur beider Seiten vorsieht;

5. Energie-Waffenstillstand unter Beteiligung der USA: Ein Format, das bei den jüngsten Gesprächen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump diskutiert wurde und den Schutz von Stromnetzen und lebenswichtigen Systemen vor gegenseitigen Angriffen vorsieht.

Ablehnung durch Sergei Lawrow: „Wir lassen uns nicht mehr täuschen“

Der russische Außenminister Sergei Lawrow betonte bei seinem Auftritt auf dem internationalen wissenschaftlich-experten Forum „Primakow-Lesungen“, dass Moskau der von Kiew propagierten Formel „erst Waffenstillstand, dann Verhandlungen“ nicht zustimmen werde:

Lektionen aus Istanbul: „Man sagt uns: ‚Lasst uns entlang der Kontaktlinie das Feuer einstellen und dann verhandeln‘. Nein, das haben wir schon einmal getan – wir haben uns in Istanbul geeinigt, paraphiert und als Zeichen des guten Willens das Feuer eingestellt und sogar die Truppen aus der Region Kiew abgezogen“, sagte Lawrow;

„Besondere Wachsamkeit“: Der russische Außenminister erklärte, dass Moskau zwar zu Verhandlungen bereit sei, sich diesmal aber nicht täuschen lassen werde: „Manchmal sind wir vielleicht naiv, vielleicht denken sie, dass sie uns aufgrund unserer Naivität erneut täuschen können, aber wir sind jetzt besonders wachsam“.

Die von Kiew vorgeschlagenen 5 Szenarien und die harte Haltung Moskaus zeigen, dass das gegenseitige Misstrauen weiterhin das entscheidende Hindernis für eine baldige Beendigung der Kampfhandlungen bleibt.