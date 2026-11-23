Beim Turnier UFC Fight Night 294 gab es sensationelle Ergebnisse. Im Hauptkampf des Abends unterlag Jiří Procházka, und auch eine Reihe namhafter Kämpfer, die an der Veranstaltung teilnahmen, mussten sich ihren Gegnern geschlagen geben. Beim Turnier in Doha erregten zudem die Siege von Kyoji Horiguchi, Kevin Vallejos und Talison Teixeira Aufmerksamkeit.

Am Samstag, den 21. November, fand in der ABHA Arena in Doha, der Hauptstadt von Katar, das Turnier UFC Fight Night 294 statt. Im Hauptkampf des Abends trat der Tscheche Jiří Procházka im Halbschwergewicht gegen Navaho Stirling an.

Eines der unerwartetsten Ergebnisse des Turniers wurde genau in diesem Kampf erzielt: Procházka verlor in der zweiten Runde durch K.o. Zudem unterlagen an diesem Abend mehrere namhafte Kämpfer nach einer Entscheidung der Punktrichter.

Jiří Procházka in der zweiten Runde durch K.o. besiegt

Halbschwergewicht

Im Hauptkampf des Abends traf Jiří Procházka (32-7-1) auf Navaho Stirling (12-0). In diesem Duell siegte Stirling in der zweiten Runde durch K.o.

Damit besiegte der bis dato ungeschlagene Stirling seinen namhaften Gegner auf überraschende Weise.

Weitere Ergebnisse der UFC Fight Night 294

Auch in den übrigen Kämpfen des Turniers in Doha wurden einige interessante Ergebnisse erzielt.

Kevin Vallejos (19-1) — Aljamain Sterling (26-6) — 30:27, 30:27, 29:28. Vallejos gewann durch einstimmige Entscheidung der Punktrichter.

Dan Hooker (25-15) — Brian Ortega (16-6) — 30:27, 30:27, 30:27. Hooker gewann durch einstimmige Entscheidung der Punktrichter.

Kyoji Horiguchi (37-6) — Asu Almabayev (24-4) — 30:27, 30:27, 29:28. Horiguchi gewann durch einstimmige Entscheidung der Punktrichter.

Ikram Aliskerov (19-2) — Jared Cannonier (18-11) — 30:27, 30:27, 30:27. Aliskerov gewann durch einstimmige Entscheidung der Punktrichter.

Santiago Luna (9-1) — Alexander Topuria (7-2) — 30:27, 28:29, 29:28. Luna gewann durch geteilte Entscheidung der Punktrichter.

Talison Teixeira (10-2) — Shamil Gaziev (15-4) — 30:27, 29:28, 29:28. Teixeira gewann durch einstimmige Entscheidung der Punktrichter.

Tohir Abdullaev (21-3) — Jake Matthews (23-9) — 30:27, 30:27, 29:28. Abdullaev gewann durch einstimmige Entscheidung der Punktrichter.

Mehrere namhafte Kämpfer beim Turnier in Doha besiegt

Bei der UFC Fight Night 294 zogen nicht nur der Hauptkampf, sondern auch eine Reihe weiterer Begegnungen die Aufmerksamkeit der Fans auf sich. Die Niederlagen von Kämpfern wie Aljamain Sterling, Asu Almabayev, Alexander Topuria und Shamil Gaziev zählten zu den bemerkenswerten Ergebnissen des Abends.

Dan Hooker, Kyoji Horiguchi, Ikram Aliskerov und Tohir Abdullaev hingegen gewannen ihre Kämpfe und beendeten das Turnier erfolgreich.