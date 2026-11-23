Es wurde bekannt, wer in der ersten Partie des Kampfes um die Schachweltmeisterschaft zwischen Javohir Sindarov und dem amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaradju mit den weißen Steinen spielen wird. Das Losergebnis gab dem usbekischen Großmeister die Möglichkeit, den ersten Zug in der Startpartie auszuführen.

In der Schweizer Stadt Genf fand die Auslosung im Rahmen der Salesforce FIDE World Championship 2026 statt. Dabei wurden die Farben der Steine für die erste der 14 Partien zwischen Javohir Sindarov und Gukesh Dommaradju festgelegt.

Dem Losergebnis zufolge spielt Javohir Sindarov in der ersten Partie mit den weißen Steinen, während Gukesh Dommaradju mit den schwarzen Steinen antritt.

In der ersten Partie wird Sindarov den ersten Zug ausführen.

Das Losergebnis ermöglichte es Javohir Sindarov, die erste Partie des Weltmeisterschaftskampfes mit den weißen Steinen zu beginnen. Das bedeutet, dass unser Landsmann den ersten Zug macht und Gukesh mit den schwarzen Steinen antwortet.