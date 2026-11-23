Javohir Sindarov beginnt den Weltmeisterschaftskampf mit den weißen Steinen
Es wurde bekannt, wer in der ersten Partie des Kampfes um die Schachweltmeisterschaft zwischen Javohir Sindarov und dem amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaradju mit den weißen Steinen spielen wird. Das Losergebnis gab dem usbekischen Großmeister die Möglichkeit, den ersten Zug in der Startpartie auszuführen.
In der Schweizer Stadt Genf fand die Auslosung im Rahmen der Salesforce FIDE World Championship 2026 statt. Dabei wurden die Farben der Steine für die erste der 14 Partien zwischen Javohir Sindarov und Gukesh Dommaradju festgelegt.
Dem Losergebnis zufolge spielt Javohir Sindarov in der ersten Partie mit den weißen Steinen, während Gukesh Dommaradju mit den schwarzen Steinen antritt.
In der ersten Partie wird Sindarov den ersten Zug ausführen.
Das Losergebnis ermöglichte es Javohir Sindarov, die erste Partie des Weltmeisterschaftskampfes mit den weißen Steinen zu beginnen. Das bedeutet, dass unser Landsmann den ersten Zug macht und Gukesh mit den schwarzen Steinen antwortet.
Im Schach kann das Spiel mit den weißen Steinen einen gewissen Startvorteil bieten, doch in einem Kampf über 14 Partien um die Weltmeisterschaft ist dieser Faktor allein nicht entscheidend. Das Hauptergebnis hängt von der Vorbereitung, den strategischen Entscheidungen und der Beständigkeit der Schachspieler in diesem langen Wettkampf ab.
Wann beginnt der Kampf um die Weltmeisterschaft?
Die erste Partie des Weltmeisterschaftskampfes zwischen Javohir Sindarov und Gukesh Dommaradju findet am 24. November statt.
Datum: 24. November
Startzeit: 19:00 Uhr (Taschkenter Zeit)
Ort: Genf, Schweiz
Weiße Steine in der ersten Partie: Javohir Sindarov
Schwarze Steine in der ersten Partie: Gukesh Dommaradju
Somit beginnt der herausragende Vertreter des usbekischen Schachs, Javohir Sindarov, einen der wichtigsten Kämpfe seiner Karriere mit dem ersten Zug mit den weißen Steinen. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit der Schachfans auf das Schachbrett in Genf.
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