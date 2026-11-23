Manchester United zeigt erneut großes Interesse an Newcastle-Star Lewis Hall, um die linke Abwehrseite zu verstärken. Die Red Devils könnten versuchen, den im Sommer gescheiterten Transfer im Winterfenster abzuschließen. Der langfristige Vertrag des Spielers könnte die Verhandlungen jedoch erschweren.

Der englische Klub Manchester United hat seine Pläne zur Verpflichtung des Newcastle-Verteidigers Lewis Hall nicht aufgegeben. Laut Informationen des Journalisten Ekrem Konur plant der Verein, im Winter-Transferfenster ein neues offizielles Angebot für den 22-Jährigen abzugeben.

Dieser Transfer könnte für die Mancunians eine Lösung für eines der wichtigen Probleme in der Defensive darstellen. Insbesondere seit Mauricio Pochettino das Traineramt übernommen hat, gilt die Suche nach einem Linksverteidiger als eine der Prioritäten des Klubs.

Der Versuch im Sommer blieb erfolglos

Manchester United begann bereits im Sommertransferfenster mit dem Werben um Lewis Hall. Newcastle wollte seinen Spieler jedoch nicht ziehen lassen und lehnte den Vorstoß der Mancunians ab.

Danach verlängerte Hall im September seinen Vertrag beim Verein bis 2031. Dies unterstreicht die Absicht von Newcastle, den Spieler langfristig zu binden.

Dennoch hat die Führung von Manchester United die Hoffnung nicht aufgegeben, den englischen Verteidiger zu verpflichten. Laut Ekrem Konur beabsichtigt der Klub, im Winter erneut ein offizielles Angebot zu unterbreiten.

Lewis Hall hat einen Marktwert von 55 Millionen Euro

Experten des Portals Transfermarkt schätzen den Marktwert von Lewis Hall auf etwa 55 Millionen Euro.

Der bis 2031 laufende Vertrag des Spielers könnte die Verhandlungsposition von Newcastle stärken. Daher ist es wahrscheinlich, dass Manchester United ein sehr attraktives Angebot vorbereiten muss, um ihn unter Vertrag zu nehmen.

Die linke Abwehrseite wurde zur Priorität für Pochettino

Seit Mauricio Pochettino als Cheftrainer begonnen hat, nimmt die Frage nach einem Linksverteidiger einen besonderen Stellenwert in den Verstärkungsplänen von Manchester United ein.

Das junge Alter von Lewis Hall, seine Erfahrung in der englischen Nationalmannschaft und seine Leistungen bei Newcastle machen ihn zu einem interessanten Kandidaten für die Mancunians.

Es ist noch unklar, wie hoch das Winterangebot von Manchester United ausfallen wird und wie Newcastle darauf reagieren wird. Eines ist jedoch sicher: Der im Sommer gescheiterte Transfer könnte im Winter wieder auf die Tagesordnung kommen.