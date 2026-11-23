Die usbekische Juniorennationalmannschaft am 2. Spieltag der Weltmeisterschaft gegen Jamaika trat an und erzielte in einem intensiven Spiel mit 8 Toren 6:2 einen deutlichen Sieg.

Das Spiel im Aspire Dome in Doha begann für unsere Junioren schwierig: In der 8. Minute eröffnete Brown den Torreigen. Nur eine Minute später Laziz Abduraimov glich aus, doch in der 25. Minute brachte Brown Jamaika erneut in Führung. Danach jedoch übernahmen die Schützlinge von Sergey Chigodayev die vollständige Kontrolle über das Spiel.

Sadirjonovs Gala und die Situation in der Gruppe

In der 31., 47. und 58. Minute traf Suhrob Sadirjonov ins gegnerische Tor, erzielte einen Hattrick und entschied die Partie. Gegen Ende des Spiels trugen sich auch Amirxon Erkinov (79') und Ahror Ravshanbekov (90+2') in die Torschützenliste ein und besiegelten den hohen Sieg.