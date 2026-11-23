6:2-Sieg gegen den Gegner: Wie gelang Usbekistan bei der U-17-Weltmeisterschaft das Comeback
Die usbekische Juniorennationalmannschaft am 2. Spieltag der Weltmeisterschaft gegen Jamaika trat an und erzielte in einem intensiven Spiel mit 8 Toren 6:2 einen deutlichen Sieg.
Das Spiel im Aspire Dome in Doha begann für unsere Junioren schwierig: In der 8. Minute eröffnete Brown den Torreigen. Nur eine Minute später Laziz Abduraimov glich aus, doch in der 25. Minute brachte Brown Jamaika erneut in Führung. Danach jedoch übernahmen die Schützlinge von Sergey Chigodayev die vollständige Kontrolle über das Spiel.
Sadirjonovs Gala und die Situation in der Gruppe
In der 31., 47. und 58. Minute traf Suhrob Sadirjonov ins gegnerische Tor, erzielte einen Hattrick und entschied die Partie. Gegen Ende des Spiels trugen sich auch Amirxon Erkinov (79') und Ahror Ravshanbekov (90+2') in die Torschützenliste ein und besiegelten den hohen Sieg.
Nach diesem Erfolg hat Usbekistan in Gruppe E 3 Punkte auf dem Konto, während Jamaika bei 0 Punkten bleibt. Im zweiten Gruppenspiel treffen die Sieger des ersten Spieltags — Italien und Elfenbeinküste aufeinander. Am letzten Spieltag der Gruppenphase trifft Usbekistan am 26. November auf die Italiener.
Gruppe / Spiel
Ergebnis
Wichtige Ereignisse und Torschützen
Gruppe E: Usbekistan — Jamaika
6:2
Suhrob Sadirjonov (Hattrick), Abduraimov, Erkinov, Ravshanbekov
Gruppe F: Tadschikistan — Kroatien
0:4
Benkotich (Hattrick, 2 Elfmeter), Dedich
Gruppe H: Spanien — Fidschi
15:0
Cruz (5 Tore), Tomas (Hattrick), Truxillano (Hattrick)
Weitere Spiele des Tages: 15 Tore von Spanien, Niederlage für Tadschikistan
Im Rahmen des 2. Spieltags in Gruppe F verlor Tadschikistan (3 Punkte) gegen Kroatien (4 Punkte) 0:4 und musste sich geschlagen geben. In Gruppe H erzielte Spanien (6 Punkte) gegen Fidschi (0 Punkte) ganze 15 unbeantwortete Tore und sicherte sich vorzeitig das Ticket für die K.-o.-Runde.
Spielprotokoll
U-17 WM. Gruppe E. 2. Spieltag
Usbekistan — Jamaika 6:2
23. November, Doha, Aspire
Tore: Laziz Abduraimov (9), Suhrob Sadirjonov (31, 47, 58), Amirxon Erkinov (79), Ahror Ravshanbekov (90+2) — Brown (8, 25).
Usbekistan U-17: Olim Shomurodov, Mashhurbek Abdusoliyev (Jahongirmirzo O‘ktamboyev, 46), Abubakr Rahimov (Nurmuhammad O‘ktamov, 66), Muhammadaziz Ro‘ziboyev, Amirxon Erkinov (Muhammadjon Mamatov, 85), Islom Ravshanov, Asilbek Aliyev, Mirkomil Murodov, Suhrob Sadirjonov (Muhammadodil Orifxonov, 66), Mirjamol Anvarov, Laziz Abduraimov (Ahror Ravshanbekov, 56).
Gruppe F
Tadschikistan — Kroatien 0:4
Tore: Benkotich (6 Elfmeter, 50, 56 Elfmeter), Dedich (59).
Gruppe H
Spanien — Fidschi 15:0
Tore: Cruz (5, 10, 27, 57, 65), Tomas (12, 19, 35 Elfmeter), Truxillano (25, 40, 51 Elfmeter), Kompani (43), Dominges (53, 74), Ramos (80).
Glauben Sie, dass die Schützlinge von Sergey Chigodayev im entscheidenden Spiel gegen Italien am 26. November das Ticket für die K.-o.-Runde lösen können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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