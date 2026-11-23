Kurz vor Beginn des Kampfes um die größte Trophäe im Weltschach Javohir Sindarov und der amtierende Weltmeister Gukesh Dommaradju beantworteten die Fragen der Journalisten. Der usbekische Großmeister schätzte seine Gewinnchancen auf 50 zu 50 ein, während sein Gegner betonte, dass er nicht nach Genf gekommen sei, um seinen Titel zu verteidigen, sondern um ihn erneut zu gewinnen. Im Palais des Nations der Vereinten Nationen in Genf, Schweiz, fand vor dem Weltmeisterschaftskampf eine offizielle Pressekonferenz statt. Daran nahmen der amtierende Weltmeister Gukesh Dommaradju und der Sieger des Kandidatenturniers Javohir Sindarov teil, die über den bevorstehenden Kampf, den Vorbereitungsprozess, ihre Gedanken zu den Gegnern und wichtige Meilensteine ihrer Schachkarriere sprachen. Während der Konferenz erregte eine Bemerkung von Sindarov besondere Aufmerksamkeit: Er ist sich sehr wohl bewusst, dass er eine Chance hat, von der viele Schachspieler ihr ganzes Leben lang träumen, sie aber nie erreichen. Deshalb möchte er diese historische Gelegenheit auch genießen. Sindarov: „Viele Schachspieler werden ihr ganzes Leben lang keine solche Chance bekommen“ Als Javohir Sindarov über die sechs Monate nach seinem Sieg beim Kandidatenturnier sprach, betonte er, dass die Zeit viel schneller vergangen sei, als er erwartet hatte. Der usbekische Großmeister sagte, dass allein die Möglichkeit, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen, ein großes Glück sei. Seiner Meinung nach erreichen viele Schachspieler ein solches Niveau während ihrer gesamten Karriere möglicherweise nicht. „Ich bin sehr froh, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Viele Schachspieler spielen ihr ganzes Leben lang Schach und bekommen nie eine solche Chance. Ich habe diese Gelegenheit. Ich werde versuchen, sie so gut wie möglich zu genießen“, sagte Sindarov. Diese Worte zeigen auch Javohirs Einstellung zum bevorstehenden Kampf: Er denkt nicht nur an das Ergebnis, sondern auch daran, eine der wichtigsten Gelegenheiten seiner Karriere würdig zu gestalten. Gukeshs klare Antwort: „Ich bin gekommen, um den Titel erneut zu gewinnen“ Auf der Pressekonferenz wurde Gukesh gefragt, ob es schwieriger sei, den Weltmeistertitel zu verteidigen, als ihn zum ersten Mal zu gewinnen. Der indische Schachspieler gab eine kurze, aber selbstbewusste Antwort. „Ich bin nicht hierher gekommen, um etwas zu verteidigen. Ich bin hier, um den Titel erneut zu gewinnen.“ Das bedeutet, dass der amtierende Champion sich nicht als Titelverteidiger sieht, sondern als Herausforderer, der erneut beweisen muss, dass er der Stärkste ist. Sindarov schätzte die Gewinnchancen auf 50 zu 50 ein Journalisten erinnerten Javohir daran, dass er seine Chancen vor Beginn des Kandidatenturniers auf etwa 15 Prozent geschätzt hatte, und fragten nun nach dem Verhältnis der Chancen im Kampf um die Weltmeisterschaft.

Diesmal setzte Sindarov die Zahl deutlich höher an. „Ich denke, 50 zu 50 zu sagen, ist richtig. Es ist ein sehr schwieriger Kampf und in 14 Partien kann alles passieren.“ Diese Antwort zeigt, dass er sowohl seinen Gegner als auch seine eigenen Chancen ernst nimmt. In einem Kampf über 14 Partien kann jeder Fehler einen hohen Preis haben. Deshalb betonte Sindarov, dass man den Sieger nicht im Voraus bestimmen könne. Die Gegner erkannten die Stärken des jeweils anderen an Auf der Pressekonferenz verbargen die beiden Großmeister ihre Gedanken übereinander nicht. Gukesh würdigte Sindarovskonstantes Spiel und seine aktuelle sportliche Form. Seiner Meinung nach ist Javohir derzeit in seiner besten Verfassung und der Kampf gegen ihn wird nicht einfach sein. Sindarov bezeichnete Gukeshs Ergebnisse im Jahr 2024 als „fantastisch“. Der usbekische Schachspieler sagte, dass er, als er dieses Jahr beim Tata Steel Turnier gegen seinen indischen Gegner spielte, erneut gespürt habe, wie stark er sei. Javohir hob besonders Gukeshs Eigenschaft hervor, bis zum Ende der Partie zu kämpfen. Das bedeutet, dass die Gegner im bevorstehenden Kampf nicht nur die Schwächen, sondern auch die Stärken des jeweils anderen gut kennen. Zwei verschiedene Ansätze in der Vorbereitung Sindarov nahm nach seinem Sieg beim Kandidatenturnier an einer Reihe von Wettbewerben teil. Er erklärte diese Entscheidung mit dem Wunsch, mehr Erfahrung zu sammeln. Laut Javohir hat er während seiner Karriere noch nicht oft an so hochkarätigen Turnieren teilgenommen. Deshalb entschied er sich, mehr zu spielen und seine Fähigkeiten zu testen. Er drückte auch seine Zufriedenheit mit dem gewählten Weg aus. Gukesh hingegen beschloss gemeinsam mit seinem Team, die Anzahl der Wettbewerbe in diesem Jahr zu reduzieren. Er sagte, er sei nicht überrascht gewesen, dass Sindarov an mehr Kämpfen teilgenommen habe. So kamen die beiden Gegner mit unterschiedlichen Vorbereitungswegen nach Genf: Der eine entschied sich dafür, durch Wettbewerbe Erfahrung zu sammeln, der andere, die Anzahl der Auftritte zu reduzieren und sich auf das Hauptziel zu konzentrieren. Wer ist in Sindarovs Vorbereitungsteam? Journalisten fragten Javohir auch, wer ihm bei der Vorbereitung auf den Kampf um die Weltmeisterschaft helfe. Der usbekische Großmeister gab bekannt, dass er mit Roman Vidonyak, Muhiddin Madaminov und Nikita Vitiugov zusammenarbeitet. Er erklärte jedoch, dass er die Namen der anderen Teammitglieder vorerst nicht preisgeben werde und nach dem Kampf darüber sprechen werde. Gukesh gab ebenfalls teilweise Informationen über sein Vorbereitungsteam. Er bestätigte, dass er mit Grzegorz Gajewski zusammenarbeitet, sagte aber, dass er die Namen seiner anderen Assistenten später bekannt geben werde. „Bis 2025 habe ich nicht ernsthaft an Schach gearbeitet“ Einer der bemerkenswertesten Teile der Pressekonferenz waren Sindarovs Antworten über seine Kindheit und seinen Weg als Schachspieler.