Während die militärischen Aktionen Russlands Berichten zufolge andauern, hat die Ukraine in Zusammenarbeit mit westlichen Verbündeten ein Paket wichtiger Initiativen zur Beendigung des Krieges entwickelt. Großbritanniens einflussreiche The Times berichtete, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dies offiziell bekannt gegeben hat.

Dieser von Kiew vorgelegte umfassende Plan wurde unter Beteiligung von Vertretern der Donald Trump Administration und Beamten der Europäischen Union ausgearbeitet.

Hauptbedingungen des Plans: Waffenstillstand und Pufferzone

Der neu entwickelte Friedensplan umfasst mehrere wichtige Phasen:

Einstellung der militärischen Aktionen: Einführung eines vollständigen Waffenstillstandsregimes;

Abzug der Truppen: Proportionaler Rückzug der russischen und ukrainischen Streitkräfte von der aktuellen Kontaktlinie;

Einrichtung einer Pufferzone: Schaffung einer neutralen Sicherheitszone, um erneute Zusammenstöße zu verhindern;

Zusätzliche US-Initiativen: "Soweit wir wissen, hat die amerikanische Seite noch einige weitere Ideen. Sie warten auf eine günstige Gelegenheit, diese Ideen vorzustellen, und wir warten auf sie", fügte Selenskyj hinzu.

Vatikan-Vermittlung und Verhandlungen mit Lawrow

Internationale diplomatische Kanäle wurden aktiviert, um Friedensvorschläge zu übermitteln:

Besuch eines Vatikan-Diplomaten: Dem Bericht zufolge besuchte am 24. August der Vatikan-Diplomat Paul Richard Gallagher die russische Hauptstadt; es wird angenommen, dass er diese Friedensvorschläge an die russische Führung übermitteln wird;

Wichtiges Treffen in Moskau: Für den 25. August ist ein offizielles Treffen zwischen Gallagher und dem russischen Außenminister Sergei Lawrow geplant.

Moskaus Position: Werden die Vorschläge akzeptiert?

Dennoch schätzen internationale Beobachter die Wahrscheinlichkeit, bei den Verhandlungen ernsthafte Ergebnisse zu erzielen, als gering ein: