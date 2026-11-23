Neftchi gegen Al Hilol: Aufstellungen für das Duell in Fargʻona bekannt gegeben
Am 5. Spieltag der AFC Champions League Elite empfängt Neftchi einen der mächtigsten Klubs aus Saudi-Arabien, Al Hilol, im eigenen Stadion. Vor dem wichtigen Duell in Fargʻona wurden die Startaufstellungen beider Mannschaften bekannt gegeben.
Das Aufeinandertreffen zwischen den Vertretern aus Usbekistan und Saudi-Arabien im prestigeträchtigsten asiatischen Vereinswettbewerb steht im Mittelpunkt. Neftchi tritt vor heimischem Publikum gegen eines der stärksten Teams des Kontinents an.
Die Begegnung im Istiqlol-Stadion in Fargʻona beginnt um 18:45 Uhr Taschkenter Zeit.
Neftchi gegen Al Hilol: Die Startaufstellungen
AFC Champions League Elite, 5. Spieltag.
Neftchi gegen Al Hilol
23. November, Fargʻona, Istiqlol-Stadion
Anstoßzeit: 18:45 Uhr (Taschkent)
Die Startaufstellung von Neftchi:
Botirali Ergashev, Farrux Sayfiyev, Michel Augusto, Anvar Gʻofurov, Ibrohimxalil Yoʻldoshev, Ikrom Aliboyev, Yan Sasse, Jamshid Iskanderov, Abror Ismoilov, Alisher Odilov, Marcus Forss.
Die Startaufstellung von Al Hilol:
Bono, Akchichek, Lajami, Koulibaly, Hernández, Neves, Milinković-Savić, Kanno, Martinelli, Summerville, Watkins.
Welche Bedeutung hat das Duell in Fargʻona?
Dieses Spiel im Rahmen des 5. Spieltags ist für Neftchi ein wichtiger Schritt, um die eigenen Fähigkeiten gegen einen starken kontinentalen Gegner unter Beweis zu stellen und die Position im Wettbewerb zu festigen.
Al Hilol zeichnet sich durch sein Ansehen im asiatischen Fußball, hochkarätige Spieler und Erfahrung in großen Wettbewerben aus. Daher wird das Spiel in Fargʻona nicht nur im Hinblick auf das Ergebnis, sondern auch hinsichtlich taktischer Duelle und individueller Klasse mit Spannung erwartet.
Die Stadionatmosphäre in Fargʻona und die Heimstärke von Neftchi könnten entscheidende Faktoren für den Spielverlauf sein.
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