Am 5. Spieltag der AFC Champions League Elite empfängt Neftchi einen der mächtigsten Klubs aus Saudi-Arabien, Al Hilol, im eigenen Stadion. Vor dem wichtigen Duell in Fargʻona wurden die Startaufstellungen beider Mannschaften bekannt gegeben.

Das Aufeinandertreffen zwischen den Vertretern aus Usbekistan und Saudi-Arabien im prestigeträchtigsten asiatischen Vereinswettbewerb steht im Mittelpunkt. Neftchi tritt vor heimischem Publikum gegen eines der stärksten Teams des Kontinents an.

Die Begegnung im Istiqlol-Stadion in Fargʻona beginnt um 18:45 Uhr Taschkenter Zeit.

Neftchi gegen Al Hilol: Die Startaufstellungen

AFC Champions League Elite, 5. Spieltag.

Neftchi gegen Al Hilol

23. November, Fargʻona, Istiqlol-Stadion

Anstoßzeit: 18:45 Uhr (Taschkent)

Die Startaufstellung von Neftchi:

Botirali Ergashev, Farrux Sayfiyev, Michel Augusto, Anvar Gʻofurov, Ibrohimxalil Yoʻldoshev, Ikrom Aliboyev, Yan Sasse, Jamshid Iskanderov, Abror Ismoilov, Alisher Odilov, Marcus Forss.