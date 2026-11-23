Die 10 Vereine mit dem höchsten Zuschauerschnitt weltweit bekannt
Ein Ranking der populärsten Vereine im europäischen und Weltfußball hinsichtlich der Zuschauerzahlen wurde veröffentlicht. Laut Daten von Transfermarkt führt Borussia Dortmund in der Saison 2026/2027 die Liste der durchschnittlichen Zuschauerzahlen bei Heimspielen weltweit an. Inter, Bayern München, Milan und Real Madrid sind ebenfalls in den Top 5 vertreten.
Die Stärke eines Fußballvereins lässt sich nicht nur an Ergebnissen auf dem Platz, Trophäen oder dem Marktwert auf dem Transfermarkt messen. Die Fans, die das Stadion füllen, das Vertrauen in die Mannschaft und die Atmosphäre bei jedem Heimspiel sind wichtige Faktoren, die das Ansehen eines Vereins bestimmen.
Das deutsche Portal Transfermarkt hat ein Ranking der Vereine basierend auf der durchschnittlichen Zuschauerzahl bei Heimspielen in der Saison 2026/2027 erstellt. Die Liste umfasst Vereine aus Deutschland, Italien, Spanien, England und Brasilien.
Borussia Dortmund belegt mit einem Zuschauerschnitt von 81.365 den ersten Platz im Ranking.
Borussia Dortmund — Der Verein mit den meisten Zuschauern weltweit
Der Dortmunder Verein hat seine Konkurrenten im Ranking überholt. Im Durchschnitt verfolgen 81.365 Fans die Heimspiele von Borussia Dortmund im Stadion.
Dieses Ergebnis des deutschen Vereins zeichnet ihn nicht nur national, sondern auch als eines der populärsten Teams im Weltfußball aus.
Auf dem zweiten Platz liegt der italienische Verein Inter. Zu den Heimspielen der Mailänder kommen durchschnittlich 75.214 Zuschauer. Den dritten Platz belegt der FC Bayern München mit einem Wert von 75.000.
Die Top 10 der Vereine mit dem höchsten Zuschauerschnitt bei Heimspielen weltweit
Laut Daten von Transfermarkt sieht das Ranking der durchschnittlichen Zuschauerzahlen bei Heimspielen in der Saison 2026/2027 wie folgt aus:
Platz
Verein
Land
Durchschnitt
1
Borussia Dortmund
Deutschland
81.365
2
Inter
Italien
75.214
3
Bayern München
Deutschland
75.000
4
AC Milan
Italien
74.545
5
Real Madrid
Spanien
73.614
6
England
72.395
7
Atlético Madrid
Spanien
66.268
8
AS Roma
Italien
65.728
9
Flamengo
Brasilien
64.711
10
Real Betis
Spanien
63.309
Italienische und spanische Vereine dominieren
Im Ranking stechen die italienischen Vereine besonders hervor. Inter, Milan und Roma sind in den Top 10 vertreten. Aus Spanien haben es Real Madrid, Atlético Madrid und Real Betis in die Liste geschafft.
Zwei deutsche Vereine — Borussia Dortmund und Bayern München — belegen Plätze in den Top 3. Aus England hat es Manchester Unitedund aus Brasilien Flamengo in die Top 10 geschafft.
Das Ranking basiert auf der durchschnittlichen Anzahl der Zuschauer bei Heimspielen der Vereine. Dieser Wert bezieht sich nicht auf die Gesamtzuschauerzahl der Saison, sondern auf den Durchschnitt pro Heimspiel.
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