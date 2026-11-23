Ein Ranking der populärsten Vereine im europäischen und Weltfußball hinsichtlich der Zuschauerzahlen wurde veröffentlicht. Laut Daten von Transfermarkt führt Borussia Dortmund in der Saison 2026/2027 die Liste der durchschnittlichen Zuschauerzahlen bei Heimspielen weltweit an. Inter, Bayern München, Milan und Real Madrid sind ebenfalls in den Top 5 vertreten.

Die Stärke eines Fußballvereins lässt sich nicht nur an Ergebnissen auf dem Platz, Trophäen oder dem Marktwert auf dem Transfermarkt messen. Die Fans, die das Stadion füllen, das Vertrauen in die Mannschaft und die Atmosphäre bei jedem Heimspiel sind wichtige Faktoren, die das Ansehen eines Vereins bestimmen.

Das deutsche Portal Transfermarkt hat ein Ranking der Vereine basierend auf der durchschnittlichen Zuschauerzahl bei Heimspielen in der Saison 2026/2027 erstellt. Die Liste umfasst Vereine aus Deutschland, Italien, Spanien, England und Brasilien.

Borussia Dortmund belegt mit einem Zuschauerschnitt von 81.365 den ersten Platz im Ranking.

Borussia Dortmund — Der Verein mit den meisten Zuschauern weltweit

Der Dortmunder Verein hat seine Konkurrenten im Ranking überholt. Im Durchschnitt verfolgen 81.365 Fans die Heimspiele von Borussia Dortmund im Stadion.

Dieses Ergebnis des deutschen Vereins zeichnet ihn nicht nur national, sondern auch als eines der populärsten Teams im Weltfußball aus.

Auf dem zweiten Platz liegt der italienische Verein Inter. Zu den Heimspielen der Mailänder kommen durchschnittlich 75.214 Zuschauer. Den dritten Platz belegt der FC Bayern München mit einem Wert von 75.000.

Die Top 10 der Vereine mit dem höchsten Zuschauerschnitt bei Heimspielen weltweit

Laut Daten von Transfermarkt sieht das Ranking der durchschnittlichen Zuschauerzahlen bei Heimspielen in der Saison 2026/2027 wie folgt aus:

Platz Verein Land Durchschnitt 1 Borussia Dortmund Deutschland 81.365 2 Inter Italien 75.214 3 Bayern München Deutschland 75.000 4 AC Milan Italien 74.545 5 Real Madrid Spanien 73.614 6 Manchester United England 72.395 7 Atlético Madrid Spanien 66.268 8 AS Roma Italien 65.728 9 Flamengo Brasilien 64.711 10 Real Betis Spanien 63.309

Italienische und spanische Vereine dominieren

Im Ranking stechen die italienischen Vereine besonders hervor. Inter, Milan und Roma sind in den Top 10 vertreten. Aus Spanien haben es Real Madrid, Atlético Madrid und Real Betis in die Liste geschafft.

Zwei deutsche Vereine — Borussia Dortmund und Bayern München — belegen Plätze in den Top 3. Aus England hat es Manchester Unitedund aus Brasilien Flamengo in die Top 10 geschafft.

Das Ranking basiert auf der durchschnittlichen Anzahl der Zuschauer bei Heimspielen der Vereine. Dieser Wert bezieht sich nicht auf die Gesamtzuschauerzahl der Saison, sondern auf den Durchschnitt pro Heimspiel.