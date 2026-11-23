Es ist geplant, die Freundschaftsspiele zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland fortzusetzen. Diesmal könnte das Rückspiel auf russischem Boden stattfinden. Usmon Toshev, ein Vertreter des usbekischen Fußballverbandes, informierte über zukünftige Spiele zwischen den Nationalteams beider Länder, Kalenderänderungen und weitere Pläne.

Es besteht die Möglichkeit, dass die usbekische Nationalmannschaft ein weiteres Freundschaftsspiel gegen Russland bestreitet. Laut Usmon Toshev, Leiter der Abteilung für Nationalmannschaften beim usbekischen Fußballverband, beabsichtigen beide Fußballverbände, weiterhin Spiele zwischen ihren Auswahlmannschaften auf verschiedenen Ebenen zu organisieren.

Zu diesen Plänen gehört auch die Möglichkeit, das Rückspiel der Männer-Nationalmannschaften in Russland auszutragen. Ein genaues Datum und der Austragungsort stehen jedoch noch nicht fest.

Russland könnte Usbekistan erneut empfangen

Am 12. November fand ein Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland statt. Die russischen Spieler gewannen mit 3:2.

Nun prüfen die Parteien die Möglichkeit, ein Rückspiel in Russland zu organisieren. In einem Interview mit Sport24 bestätigte Usmon Toshev, dass dieser Plan existiert.

„Ja, natürlich. Wir planen, auf allen Ebenen gegen Russland zu spielen. Wenn ich mich nicht irre, beabsichtigen wir derzeit auch, ein Spiel zwischen den U-20-Frauen-Jugendmannschaften zu organisieren“, sagte der UFA-Vertreter.

Er betonte, dass auch die Fortsetzung der Freundschaftsspiele zwischen den Männer-Nationalmannschaften geplant sei.

Änderungen im Zusammenhang mit dem Asien-Cup beeinflussten den Kalender

Usmon Toshev gab zudem bekannt, dass der Fußballkalender derzeit überprüft wird. Er erklärte, dass Änderungen im Zusammenhang mit dem Asien-Cup die bisherigen Pläne der Nationalmannschaft beeinflusst haben.

Aus diesem Grund gestaltet der usbekische Fußballverband den Kalender für die kommenden Spiele neu. In diesem Prozess wird auch die Frage der Organisation von Freundschaftsspielen für verschiedene Nationalmannschaften geprüft.

„Aber wir haben zweifellos die Absicht, die Spiele gegen Russland fortzusetzen. Das Rückspiel zwischen unseren A-Nationalmannschaften könnte auf russischem Boden stattfinden“, betonte Usmon Toshev.

Wann könnte das Rückspiel stattfinden?

Bisher wurden das genaue Datum, das Stadion und die offiziellen Bedingungen für das nächste Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland noch nicht bekannt gegeben.

Die Aussage des UFA-Vertreters deutet jedoch darauf hin, dass ein Plan zur Fortsetzung der Freundschaftsspiele zwischen den Nationalteams beider Länder besteht. Sollte das Rückspiel in Russland organisiert werden, hätte die usbekische Nationalmannschaft nach der 3:2-Niederlage vom 12. November erneut die Gelegenheit, ihre Kräfte gegen den Gegner zu messen.