Paxtakor verliert nach Remis gegen Navbahor die Tabellenführung

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Paxtakor verliert nach Remis gegen Navbahor die Tabellenführung

Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel des 24. Spieltags der usbekischen Superliga fand in Namangan statt. Der lokale Navbahor empfing den im Titelrennen befindlichen Verein aus Taschkent, Paxtakor . In einem intensiven und emotionalen Duell vor ausverkauftem Haus endete die Partie mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Dieses Ergebnis hat erhebliche Auswirkungen auf das Titelrennen: Der Verein aus Taschkent verlor wichtige zwei Punkte und konnte Neftchi Fergana (55 Punkte) nicht von der Tabellenspitze verdrängen.

Der Spielstand zur Halbzeit und die Dramatik der zweiten Hälfte

Die Begegnung begann von den ersten Minuten an mit einem intensiven Schlagabtausch:

  • Tahsin trifft: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in der 43. Minute, erzielte der Verteidiger der „Löwen“, Zaid Tahsin, den Führungstreffer für die Gäste;

  • Verschossener Elfmeter: Die Mannschaft aus Namangan, die in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich drängte, erhielt in der 55. Minute einen Strafstoß zugesprochen. Ruslanbek Jiyanov konnte diesen jedoch nicht verwandeln;

  • Hamraliyevs Antwort: Die „Falken“ ließen nicht locker und wurden schließlich belohnt: In der 84. Minute traf Muhammadqodir Hamraliyev zum 1:1-Endstand.

Spielbericht:

Superliga. 24. Spieltag

Navbahor — Paxtakor 1:1

Tore: Muhammadqodir Hamraliyev (84) — Zaid Tahsin (43).

Verschossener Elfmeter: Ruslanbek Jiyanov (55).

  • Navbahor: 1. O‘tkir Yusupov, 4. Islombek Mamatkazin, 5. Dilshodjon Komilov (22. Umar Adhamzoda, 46), 6. Shohruxbek Abdurahmonov (17. Muhammadali G‘iyosov, 67), 7. Ruslanbek Jiyanov, 8. Diyor Xolmatov, 11. Husayn Norchayev (28. Joel Kojo, 67), 13. Opeyemi Teydi Benjamin, 23. Vanya Ilich (30. Jasurbek Jaloliddinov, 63), 34. Georgiy Jgerenaya, 55. Muhammadqodir Hamraliyev.

  • Paxtakor: 12. Vladimir Nazarov, 4. Zaid Tahsin, 8. Dilshod Saitov (22. Muhammad-Bobur Karimov, 82), 10. Akmal Mozgovoy, 17. Dostonbek Hamdamov (21. Bashar Resan, 66), 23. Abdurauf Bo‘riyev, 27. Sardor Sobirxo‘jayev, 34. Sherzod Nasrullayev, 50. Flamarion, 55. Muhammadrasul Abdumajidov, 90. Chinedu Stefen (29. Ayman Husseyn, 66).

Tabelle: Das Rennen um den Meistertitel bleibt offen

Die Situation nach dem 24. Spieltag garantiert eine spannende Schlussphase in der Superliga:

  • Neftchi allein an der Spitze: Nach einem 4:2-Sieg in Kokand übernahm der Verein aus Fergana mit 55 Punkten die Tabellenführung;

  • Paxtakor als Verfolger: Durch das Remis bleiben die „Löwen“ mit 53 Punkten auf dem 2. Platz;

  • Navbahor auf einem Medaillenrang: Der Verein aus Namangan festigt mit 46 Punkten den 3. Tabellenplatz.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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