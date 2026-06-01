Der weiße Löwe, der das Internet eroberte — Luna hat alle verblüfft

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Der weiße Löwe, der das Internet eroberte — Luna hat alle verblüfft

Luna, eine weiße Löwin in einem südkoreanischen Zoo, ist in den letzten Tagen zu einem der beliebtesten Tiere in den sozialen Medien geworden. Ihr einzigartiges Aussehen, insbesondere ihre blaugrauen Augen, die langen Wimpern und ihr unglaublich elegantes Erscheinungsbild, ziehen die Aufmerksamkeit von Millionen von Nutzern auf sich.

Lunas Fotos und Videos verbreiteten sich in kürzester Zeit im Internet und lösten auf verschiedenen Plattformen große Diskussionen aus. Viele vergleichen sie sogar mit Charakteren aus Disney-Filmen und nennen sie einen „Löwen aus einem Märchen“.

Einige Nutzer dachten angesichts ihres ungewöhnlichen Aussehens, dass diese Bilder mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Experten und Zoopersonal haben jedoch bestätigt, dass Luna ein echtes Tier ist und betonen, dass sie sich durch ihre einzigartigen genetischen Merkmale auszeichnet.

Derzeit ist Luna nicht nur für Zoobesucher, sondern für Internetnutzer auf der ganzen Welt zum Mittelpunkt des Interesses geworden. Jedes ihrer neuen Videos und Fotos geht in den sozialen Medien viral und sammelt Tausende von Likes und Kommentaren.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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