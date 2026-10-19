Nach dem Schiffbruch in Hormus: Video zeigt Menschen, die säckeweise iPhones am Strand sammeln

In den sozialen Medien verbreiten sich derzeit verblüffende Videos, die zeigen, wie Tausende von iPhones an die Küste gespült wurden und die lokale Bevölkerung sie eilig in Säcke und Taschen packt.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall an der iranischen Küste in der Nähe der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Ursache soll ein Unfall eines Containerschiffs gewesen sein, das Elektronik geladen hatte.

Wertvolle Fracht von Wellen an Land gespült

Die Aufnahmen zeigen eine bizarre Szene am Strand:

Bunte Kartons auf der Wasseroberfläche: Die Meereswellen haben iPhone-Verpackungen in verschiedenen Farben – Rot, Weiß, Schwarz und Pink – an den Strand gespült;

Massenhaftes Einsammeln: Hunderte Menschen, Männer wie Frauen, versammelten sich am Ort des Geschehens, wateten durch das Wasser und begannen, die wertvollen Kartons in große Säcke und Tüten zu füllen;

Version vom gesunkenen Schiff: Ersten Vermutungen zufolge fielen die Produkte ins Meer, nachdem ein großes Frachtschiff in der Meerenge gesunken war oder während eines schweren Sturms mehrere Container vom Deck gefallen und aufgebrochen waren.

Funktionieren die Telefone oder sind es Fälschungen?

Diese Aufnahmen lösten unter den Internetnutzern hitzige Debatten und Skepsis aus:

Auswirkungen von Salzwasser: Experten für Elektronik betonen, dass selbst bei originalen iPhones die Kartonverpackung im Salzwasser schnell aufweicht und das eingedrungene Salzwasser die Geräte unbrauchbar machen würde;

Möglichkeit von Attrappen oder leeren Kartons: Viele Beobachter vermuten, dass die Kartons, da sie so leicht auf der Wasseroberfläche trieben, gar keine Telefone enthielten, sondern lediglich Schaufenster-Attrappen oder billige Plagiate sein könnten;

Ökologische und rechtliche Aspekte: Das Anschwemmen von so viel Plastik und batteriebetriebenen Geräten birgt zudem die Gefahr einer Umweltverschmutzung für die Meeresökologie der Region.

Bisher haben die offiziellen Behörden noch keine abschließenden Informationen darüber veröffentlicht, zu welchem Handelsschiff der Vorfall gehört und wie hoch der tatsächliche Wert der Fracht ist.