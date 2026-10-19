Nach dem Schiffbruch in Hormus: Video zeigt Menschen, die säckeweise iPhones am Strand sammeln

·143·Welt
Nach dem Schiffbruch in Hormus: Video zeigt Menschen, die säckeweise iPhones am Strand sammeln

In den sozialen Medien verbreiten sich derzeit verblüffende Videos, die zeigen, wie Tausende von iPhones an die Küste gespült wurden und die lokale Bevölkerung sie eilig in Säcke und Taschen packt.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall an der iranischen Küste in der Nähe der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Ursache soll ein Unfall eines Containerschiffs gewesen sein, das Elektronik geladen hatte.

Wertvolle Fracht von Wellen an Land gespült

Die Aufnahmen zeigen eine bizarre Szene am Strand:

  • Bunte Kartons auf der Wasseroberfläche: Die Meereswellen haben iPhone-Verpackungen in verschiedenen Farben – Rot, Weiß, Schwarz und Pink – an den Strand gespült;

  • Massenhaftes Einsammeln: Hunderte Menschen, Männer wie Frauen, versammelten sich am Ort des Geschehens, wateten durch das Wasser und begannen, die wertvollen Kartons in große Säcke und Tüten zu füllen;

  • Version vom gesunkenen Schiff: Ersten Vermutungen zufolge fielen die Produkte ins Meer, nachdem ein großes Frachtschiff in der Meerenge gesunken war oder während eines schweren Sturms mehrere Container vom Deck gefallen und aufgebrochen waren.

Funktionieren die Telefone oder sind es Fälschungen?

Diese Aufnahmen lösten unter den Internetnutzern hitzige Debatten und Skepsis aus:

  • Auswirkungen von Salzwasser: Experten für Elektronik betonen, dass selbst bei originalen iPhones die Kartonverpackung im Salzwasser schnell aufweicht und das eingedrungene Salzwasser die Geräte unbrauchbar machen würde;

  • Möglichkeit von Attrappen oder leeren Kartons: Viele Beobachter vermuten, dass die Kartons, da sie so leicht auf der Wasseroberfläche trieben, gar keine Telefone enthielten, sondern lediglich Schaufenster-Attrappen oder billige Plagiate sein könnten;

  • Ökologische und rechtliche Aspekte: Das Anschwemmen von so viel Plastik und batteriebetriebenen Geräten birgt zudem die Gefahr einer Umweltverschmutzung für die Meeresökologie der Region.

Bisher haben die offiziellen Behörden noch keine abschließenden Informationen darüber veröffentlicht, zu welchem Handelsschiff der Vorfall gehört und wie hoch der tatsächliche Wert der Fracht ist.

Straße von HormusiPhoneIranische KüsteContainerschiffSchiffbruch
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Zweiter Tanker mit 2 Millionen Barrel Öl trifft in der Straße von Hormus auf eine SeemineZweiter Tanker mit 2 Millionen Barrel Öl trifft in der Straße von Hormus auf eine Seemine17 Oktober 23:28Weltöl in Gefahr: Iran nennt einzige Bedingung für die Öffnung der Straße von HormusWeltöl in Gefahr: Iran nennt einzige Bedingung für die Öffnung der Straße von Hormus16 Oktober 19:12Schiff im Hormus-Staat gesunken: Bilder von tausenden schwimmenden iPhones und Parfüms verbreiten sichSchiff im Hormus-Staat gesunken: Bilder von tausenden schwimmenden iPhones und Parfüms verbreiten sich15 Oktober 23:01Iran greift Öltanker vor der Küste Katars anIran greift Öltanker vor der Küste Katars an8 Oktober 13:22Entscheidende Stunden im Nahen Osten: Iran und USA könnten durch Katar einen Waffenstillstand erzielenEntscheidende Stunden im Nahen Osten: Iran und USA könnten durch Katar einen Waffenstillstand erzielen29 September 09:40Spannungen in Hormus: Iran hält 19 Schiffe innerhalb von zwei Tagen fest (Video)Spannungen in Hormus: Iran hält 19 Schiffe innerhalb von zwei Tagen fest (Video)28 September 11:36
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig