Straßenmusiker und seine „schnurrenden Tänzer“ erobern das Internet (Video)

In den sozialen Netzwerken verbreitet sich derzeit ein Video, das einen Straßenmusiker zeigt, der auf einer Ukulele spielt, während drei Katzen vor ihm auf den Hinterbeinen stehen und passend zum Rhythmus tanzen. Das Video hat in kürzester Zeit Millionen von Zuschauern erreicht und tausende begeisterte Kommentare ausgelöst.

Die Aufnahmen zeigen Dutzende Passanten, die sich auf dem Gehweg versammelt haben, um das unerwartete und bezaubernde Spektakel mit ihren Handys festzuhalten, während einige Zuschauer dem Musiker Geld in seinen Korb legen.

Rhythmischer „Tanz“: Wie sieht die Szene aus?

Die Ereignisse im Video haben bei den Fans ein breites Lächeln und großes Interesse geweckt:

Die dreifarbige „Gruppe“: Vor dem Musiker stehen drei verschiedenfarbige Kätzchen – eine gelb-getigerte, eine weiße und eine grau-gestreifte – und bewegen sich auf ihren Hinterbeinen, als wären sie speziell trainiert worden.

Vorderpfoten in der Luft: Die Katzen heben ihre Vorderpfoten passend zum Rhythmus des Musikers und wirken dabei, als würden sie echte Tanzschritte auf einer Bühne vollführen.

Das Staunen der Zuschauer: Die Menschen, Jugendliche und Touristen, die das Geschehen beobachten, können ihren Augen kaum trauen und halten diese Momente lächelnd mit ihren Kameras fest.

Ein echtes Wunder oder Montage (KI/CGI)?

Das Video hat unter den Nutzern sowohl Begeisterung als auch hitzige Debatten ausgelöst:

Positive Emotionen: Viele Nutzer betrachten es als das herzerwärmendste Video des Tages, das die Stimmung hebt, und „Das ist das Süßeste, was ich je gesehen habe“, „Die Katzen spüren die Musik besser als Menschen“ schreiben sie in ihren herzlichen Kommentaren.

Technologische Zweifel: Gleichzeitig weisen Analysten und erfahrene Nutzer darauf hin, dass die perfekte vertikale Haltung der Tiere, ihre physikalischen Bewegungen und die Schatten nicht natürlich wirken. Sie vermuten, dass es sich um eine meisterhaft erstellte Animation mittels hochwertiger 3D-Grafik (CGI) oder moderner Künstlicher Intelligenz (KI) handelt.

Ob das Video nun echt ist oder ein Werk kreativer digitaler Kunst – es ist ihm gelungen, den Menschen im Internet eine unvergessliche positive Stimmung zu vermitteln und den Charme der Straßenmusik erneut zu unterstreichen.