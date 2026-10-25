Winterzeit in Europa hat begonnen: Uhren wurden um eine Stunde zurückgestellt

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Winterzeit in Europa hat begonnen: Uhren wurden um eine Stunde zurückgestellt

Die Länder der Europäischen Union sind am 25. Oktober von der Sommer- auf die Winterzeit umgestiegen. Aus diesem Anlass wurden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Dies berichtete die „Deutsche Welle“.

Es wird darauf hingewiesen, dass in Deutschland, Frankreich und anderen mitteleuropäischen Ländern die Uhren um 03:00 Uhr Ortszeit auf 02:00 Uhr zurückgestellt wurden. Dadurch konnten die Menschen eine Stunde länger schlafen.

In der Europäischen Union gilt ein einheitliches Verfahren für die Umstellung auf Sommer- und Winterzeit. Demnach werden die Uhren am letzten Sonntag im März um eine Stunde vorgestellt und am letzten Sonntag im Oktober um eine Stunde zurückgestellt.

Im Jahr 2019 unterstützte das Europäische Parlament den Vorschlag, die saisonale Zeitumstellung abzuschaffen. Da die EU-Mitgliedstaaten jedoch zu keiner einheitlichen Entscheidung gelangten, bleibt das derzeitige Verfahren bestehen.

In der Europäischen Union gibt es drei Zeitzonen. Irland und Portugal nutzen im Winter die Greenwich-Zeit. In Ländern wie Deutschland und Frankreich gilt die Mitteleuropäische Zeit, während in Finnland und den baltischen Staaten die Osteuropäische Zeit angewendet wird. In jeder Zeitzone werden die Uhren gemäß der lokalen Zeit umgestellt.

Die nächste saisonale Zeitumstellung findet am 28. März 2027 statt, wenn die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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