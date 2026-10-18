Macron hält nach Massenunruhen eine Notfall-Videobotschaft

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Macron hält nach Massenunruhen eine Notfall-Videobotschaft

Nach weit verbreiteten Protesten und Unruhen in ganz Frankreich, die durch einen drastischen Anstieg der Lebenshaltungskosten und Treibstoffpreise ausgelöst wurden, hat das Staatsoberhaupt Emmanuel Macron angekündigt, eine dringende Videobotschaft an die Nation zu richten.

Die einflussreiche Le Monde berichtet unter Berufung auf den Élysée-Palast, dass die offizielle Erklärung des Präsidenten für 20:00 Uhr Ortszeit (21:00 Uhr Moskauer Zeit) angesetzt ist.

Anzahl der Demonstranten: 550.000 bis 800.000

Am 17. Oktober fanden in fast allen großen Regionen Frankreichs, insbesondere in der Hauptstadt Paris, Massendemonstrationen statt:

  • Streit um Teilnehmerzahlen: Die Organisatoren der Aktion behaupten, dass mehr als 800.000 Demonstranten auf die Straße gingen;

  • Bericht des Innenministeriums: Das französische Innenministerium gab offiziell bekannt, dass insgesamt 550.000 Menschen an den Demonstrationen im ganzen Land teilgenommen haben;

  • Hauptursachen: Die massenhafte Unzufriedenheit der Bevölkerung wurde durch den rasanten Anstieg der Treibstoffpreise und einen deutlichen Rückgang des Lebensstandards ausgelöst.

Zusammenstöße, Plünderungen und die Festnahme von 1.800 Personen

In mehreren Großstädten entwickelten sich friedlich begonnene Kundgebungen schnell zu offenen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften und Ausschreitungen:

  • 1.800 Personen festgenommen: Der französische Innenminister Laurent Nuñez bestätigte offiziell, dass insgesamt 1.800 Personen wegen Ruhestörung im ganzen Land festgenommen wurden;

  • Strenge Strafmaßnahmen: Der Minister erklärte, die Regierung sei entschlossen, alle Personen zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen, die an Pogromen, Vandalismus auf den Straßen und Plünderungen beteiligt waren.

Die erwartete Ansprache aus dem Élysée-Palast steht im Fokus der Weltöffentlichkeit, da sie neue Kompromissmaßnahmen der Regierung zur Linderung der sozialen und wirtschaftlichen Krise in Frankreich und zur Beendigung der Gewalt ankündigen könnte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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