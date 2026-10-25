17-jähriger Rugbyspieler in Frankreich nach Verletzung im Spiel verstorben

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17-jähriger Rugbyspieler in Frankreich nach Verletzung im Spiel verstorben

Der 17-jährige Rugbyspieler Klea Mene vom französischen Verein Union du Bassin Marmandais ist an den Folgen einer schweren Verletzung gestorben, die er während eines Spiels erlitten hatte. Dies berichteten RMC Sport und lokale französische Medien.

Der Vorfall ereignete sich am 17. Oktober während eines Jugendspiels gegen Agen Agglo Rugby im Département Lot-et-Garonne. Während der Partie erlitt Mene einen schweren Schlag gegen den Kopf. Kurz darauf setzte sein Herz aus. Sanitäter leiteten noch auf dem Spielfeld Wiederbelebungsmaßnahmen ein, woraufhin der Sportler ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die Ärzte konnten sein Leben jedoch nicht retten. Der Verein gab den Tod des Rugbyspielers am 21. Oktober bekannt.

Der Französische Rugby-Verband sprach der Familie und den Angehörigen der Verstorbenen sein Beileid aus und kündigte an, alle notwendigen Schritte zur Aufklärung des Vorfalls einzuleiten. Für die betroffenen Teamkollegen und andere Beteiligte wurde psychologische Unterstützung organisiert.

Klea MeneFranzösischer Rugby-VerbandUnion du Bassin MarmandaisRugbyFrankreich
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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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